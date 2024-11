Kako bogata je Melania Trump? Poglejte, s čim služi zadnja leta

Premoženje nekdanje manekenke Melanie Trump, žene novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je ocenjeno na 70 milijonov dolarjev, v glavnem ga je zaslužila z uspešnimi poslovnimi podvigi. Po poročanju španskega časopisa Marca je Melania ustvarila uspešno kariero.

Manekensko pot je začela pri 16 letih, pri 18 pa podpisala pogodbo z agencijo v Milanu, kar jo je kmalu pripeljalo na modne piste v Parizu in Milanu.

Do preboja v karieri je prišlo leta 1996, ko se je preselila v New York. Tam je nadaljevala manekensko kariero in postala znana osebnost na naslovnicah prestižnih revij, kot so Vogue, Vanity Fair in Glamour. Te aktivnosti so bile ključne za njen finančni uspeh, pišejo tuji mediji.

Z nakitom zaslužila milijone

Leta 2010 je pokazala svoj podjetniški talent z lansiranjem linije nakita Melania Timepieces and Jewelry, ki se prodaja prek ameriške mreže QVC, specializirane za prodajo od doma. Po ocenah je v zadnjem desetletju s tem poslom zaslužila več kot 45 milijonov dolarjev, od tega več kot 7 milijonov samo v prejšnjem letu.

Melania se je podala tudi v literarne vode, saj je letos izdala avtobiografijo, ta pa je takoj pristala na vrhu lestvice najbolje prodajanih knjig časopisa New York Times v kategoriji stvarne literature.

Po podatkih Business Insiderja ima Melania v lasti enosobno stanovanje s kopalnico in straniščem v Trumpovi stolpnici na Manhattnu v New Yorku. Stanovanje je januarja 2016 kupila za približno 1,5 milijona dolarjev. Nepremičnina s površino 97,7 kvadratnega metra ponuja pogled na Peto avenijo in Vzhodno 56. ulico.