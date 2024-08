Celine Dion jezna na Trumpa. Na shodu predvajali njeno uspešnico

Vodstvena ekipa Celine Dion se je oglasila na družbenih medijih in komentirala uporabo pesmi My Heart Will Go On na političnem shodu Donalda Trumpa v Montani. Navajajo, da Donald Trump te pesmi ne bo mogel več uporabljati in da sploh niso dali dovoljenja.

Pravijo, da so pesem uporabili na zborovanju v Montani. Pevka ni dala dovoljenja za njeno uporabo in ne podpira političnih kandidatov za uporabo njene pesmi.

Ekipa ne razume, zakaj ravno ta pesem, in pravijo, da je zelo 'čudna' izbira pesmi. Ljudje na družbenih omrežjih pa so opazili, da so predvajali tudi pesem iz Levjega kralja, vendar je bila v videu samo Celine, poroča 24sata.hr.

