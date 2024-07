Hudo bolno Celine Dion so v znamenitem muzeju premagale solze (VIDEO)

Celine Dion, ki je decembra 2022 javnost presenetila z informacijo, da so ji diagnosticirali nevrološko motnjo z imenom sindrom toge osebe, je v teh dneh v Parizu. Po poročanju STA bi utegnila nastopiti na današnji otvoritveni slovesnosti 33. poletnih olimpijskih iger. Kanadska pevka, ki že vrsto let navdušuje s svojim glasom, pa je še pred začetkom iger obiskala znameniti muzej Louvre, kjer pa so jo premagale solze.

»Nisem mogla začeti gledati samo ene slike ali enega predmeta,« je dejala po ogledu muzeja. Umetnine v njem so jo zelo ganile. Kot je videti na koncu videa, ki ga je objavila, jo je še posebej ganila legendarna slika Mona Lize, ki velja za eno najslavnejših slik, ki jih je ustvaril človek.

»Vsakič, ko se vrnem v Pariz, se spomnim, da je na svetu še toliko lepote in veselja, ki se ju lahko doživi. Obožujem Pariz in zelo sem vesela, da sem se vrnila! Hvala našim čudovitim prijateljem v Louvru,« je zapisala v eni od objav na instagramu.

Celine se že dolgo bori s sindromom toge osebe. Kot je povedala, s to boleznijo živi že skoraj 20 let, saj je simptome začela opažati že leta 2008, a jih je sklenila prezreti. »Morala bi si vzeti čas in ugotoviti, kaj se z menoj dogaja,« je dejala.

Velja za eno izmed najpriljubljenejših svetovnih glasbenic v zadnjih desetletjih. Njeni videospoti so na youtubu izredno gledani. Tisti za skladbo I'm Alive je imel v času pisanja tega članka kar 511 milijonov ogledov, tisti za skladbo That's The Way It Is pa jih je zbral 321 milijonov.