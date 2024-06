V dokumentarcu o Celine Dion tudi prizor bolezenskega napada

Mineva 27 let od trenutka, ko je kanadska pevka Celine Dion očarala s pesmijo My Heart Will Go On. Pesem smo najprej slišali v enem najslavnejših filmov vseh časov, Titaniku Jamesa Camerona, tako kot film pa je tudi glasba, vključno z omenjeno popevko, požela nepopisno navdušenje med občinstvom in v strokovnih krogih. Nežna popevka s srce parajočim besedilom je prejela oskarja in osvojila vrhove glasbenih lestvic po vsem svetu. Od takrat je preteklo že veliko vode, kanadski pevki pa zvezde zadnja leta ne sijejo več tako srečno kot nekoč. Občinstvo je dolgo ugibalo, kaj je vzrok, da odpoveduje nastope in se umika iz javnosti – med drugim se je govorilo, da ima raka in anoreksijo.

Če ne morem teči, bom hodila. Toda ne bom se ustavila. Ne bom se ustavila.

Zdaj si lahko na Amazon Prime ogledate dokumentarni film, v katerem je razkrila pretresljivi boj s hudo boleznijo. Čeprav je vrsto bolezni, redko nevrološko motnjo sindrom toge osebe, javnosti razkrila že decembra 2022, pa si je do dokumentarca najbrž redkokdo predstavljal, kako hudo je živeti s to neozdravljivo diagnozo.

V filmu I Am: Céline Dion vidimo glasbeno divo, kako joka in toži ter ne more nadzorovati lastnega telesa. V filmu je tudi 10-minutni prizor pevkinega napada, med katerim ne more nadzorovati telesa in joče zaradi hudih bolečin. Zdravniki poskušajo ublažiti njene mišične krče tako, da jo položijo v poseben položaj. Celinova priznava, da se ob vsakem napadu počuti osramočena. Ne glede na vse pa se bo, pravi, borila do konca.

»Še vedno se vidim, kako plešem in pojem. Vedno najdem plan B in plan C – to sem jaz. Če ne morem teči, bom hodila. Toda ne bom se ustavila. Ne bom se ustavila,« obljublja pevka, ki je prepričana, da njene kariere še ni konec. Ta teden je skupaj s sinovi obiskala koncert hrvaškega violončelista Stjepana Hauserja v Las Vegasu, vabilo, da bi zapela skupaj z zvezdo večera svojo uspešnico iz Titanika, pa je vljudno zavrnila.

Režiserka dokumentarca Irene Taylor je priznala, da je bila glede snemanja pevkinega napada v dvomih, a ji je zvezdnica sama dejala, da ji ni treba prositi za dovoljenje, če želi nekaj posneti. »Prvih 30 sekund nisem bila osredotočena na snemanje, bila sem oseba za zvok, tam je bil še moj snemalec. Poleg je bilo še nekaj ljudi, ki so vedeli, kako ji pomagati. Bila je v najboljših rokah. Če bi bilo treba, bi izpustila mikrofon in jim pomagala, vendar sem se odločila, da bom snemala. Zavedala sem se, da ni nujno, da bomo te posnetke uporabili,« je povedala Taylorjeva.