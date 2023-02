Bruceu Willisu se zdravje slabša, za njegovo novo diagnozo ni zdravil

Ameriški superzvezdnik, ki se je zaradi svoje bolezni moral posloviti od svoje igralske kariere, se sooča z novim poslabšanjem svojega zdravja. Tako je sporočila njegova družina, ki je nedavno izvedela za natančnejšo diagnozo bolezni, s katero se bori Willis.

Po lanskoletni diagnozi afazije, bolezni, ki vpliva na kognitivne sposobnosti, so mu zdaj diagnosticirali frontotemporalno demenco (FTD), za katero zdravila danes še ne obstajajo.

»Naša družina čuti globoko hvaležnosti za ljubezen, podporo in čudovite zgodbe, ki smo jih prejeli, odkar smo z vami delili Bruceovo prvotno diagnozo. Zato vam želimo sporočiti novice o našem ljubljenem možu, očetu in prijatelju, saj zdaj globlje razumemo, kaj doživlja ... FTD je natančnejša diagnoza, težave s komunikacijo, pa so le eden izmed simptomov. Čeprav je boleče, je natančna diagnoza olajšanje.« To je zapis, ki so ga na družbenih omrežjih delila vsa Bruceova dekleta. Sedanja žena Emma Heming Willis,nekdanja žena Demi Moore in vse tri njune tri hčerke Rumer, Scout in Tallulah.

Družina upa, da se bo z medijsko pozornostjo bolezni posvetilo več pozornosti in opravilo več raziskav, ki bi morebiti v prihodnjih letih prinesle tudi zdravilo zanjo.