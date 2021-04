Brez Susseških je v palači mirneje

Velika praznina

Nobena skrivnost ni, da je Sophie kraljičina ljubljenka. FOTO: Wpa Pool/Getty Images

Marca lani sta se princin njegova ženaposlovila od kraljeve družine, dolžnosti in Velike Britanije. Dom za svojo družino, ki se bo kmalu povečala, sta ustvarila v sončni Kaliforniji, na Otok pa se Meghan ni več vrnila. Prejšnji teden je na pogreb dedka princaprišel le Harry, ki pa je menda komaj čakal, da se vrne, tudi zaradi napetih odnosov v družini, za katere sta kriva prav z Meghan. Kraljevi so bili menda ob njem zelo zadržani, saj so se bali, da ne bi njihovi pogovori znova prišli v javnost, kot se je to zgodilo med nedavnim pogovorom Susseških z. Menda pa tako Harryjevi sorodniki kot zaposleni princa in njegove žene ne pogrešajo preveč. Kot je dejal vir blizu družine, je v palači, odkar sta odšla, veliko mirneje: »Ena glavnih težav s Harryjem in Meghan je bila, da nista razumela, kako stvari potekajo. Brez njiju je lažje delati in živeti, saj je vsem prizaneseno njuno godrnjanje, ko nista mogla početi, kar se jima je zahotelo.«A brez Susseških, princa, ki mu je kraljicapo škandalu zaradi prijateljevanja z obsojenim pedofilomprepovedala opravljati delo v imenu družine, ter zdaj še brez princa Filipa je v družini nastala velika praznina. Naloge bo Elizabeta II. morala prerazporediti med preostalimi člani, princemin, princemin, princesoter princemin, ki pa imajo dela tudi brez tega vrh glave. A prav Sophie je menda njeno skrivno orožje. »Sophie je zelo dejavna v mnogih človekoljubnih organizacijah, a njeno delo ni deležno tolikšne medijske pozornosti kot delo vidnejših članov družine. To se je po odhodu Harryja in Meghan nekoliko spremenilo in pričakujem, da bo zdaj, po smrti princa Filipa, stopila še bolj v ospredje. Nobena skrivnost ni, da je Sophie kraljičina ljubljenka, je tudi zelo motivirana, prizemljena in z njo je odlično delati. Ima zmožnost povedati svoje mnenje, tudi če se z nečim ne strinja, a to pove vljudno. Je zelo realna in daje vtis povsem običajne osebe. Čeprav je vedno bila bolj v ozadju, menim, da bi se morali preostali kraljevi zgledovati po njej, vsaj kar se tega tiče,« je dejala, predsednica združenja finančnic, ki pogosto sodeluje z grofico Wesseško.