Bradley Cooper iskreno: ne vem, če bi bil brez nje še živ

Nominiranec za nagrado oskar Bradley Cooper je imel burno življenje, česar nikoli ne skriva. O nekaterih podobnostih je spregovoril v eni zadnjih epizod podkasta Armchair Expert z Daxom Shepardom, kjer je med drugim odkril, kako se mu je življenje spremenilo, ko je postal oče.

Dejal je, da je šele tedaj dojel, da obstaja nekaj pomembnejšega od njega samega, in priznal: »Ne vem, ali bi bil, če ne bi bil oče, danes še živ.«

Bradley in Irina Shayk sta bila v zvezi od leta 2015 do leta 2019, leta 2017 se jima je rodila hčerka Leu.

»Potreboval sem nekaj, da sem se lahko usidral. Pred tem sem brez pravega smisla drvel skozi življenje, potem sem dojel, da je nekaj pomembnejšega, kot sem jaz sam.«

Čeprav je povedal še, da prvih osem mesecev ni bil povsem prepričan, ali ima dete rad. Spomnil se je občutkov v smislu:

»Je lepo, je cool opazovati to bitje. Rad skrbim zanj, pa sem pripravljen umreti, če bi kdo prišel s pištolo? Ne vem.«

A na koncu je Bradley vendarle spoznal, da bi za svojo hčerko tvegal življenje, piše Mail Online.

Igralec je odkrito spregovoril o bitkah z odvisnostjo in povedal, da je zelo srečen, ker je težko obdobje za njim in je že 20 let trezen.

V podkastu je priznal, da ga je očetova smrt leta 2011 pripravila do tega, da je res začel delati na sebi in da se trudi postati kar najboljša različica sebe.

»Zaradi njegove smrti in žalovanja sem dojel, da me nekoč ne bo več in da je treba izkoristiti čas, ki mi je dan,« je zaupal in dodal, da se tudi zaradi zavedanja tega trudi biti kar najboljši oče.