Bo šla svetovna zvezdnica v zapor? Krivi so davki

Pop pevko Shakiro čaka novo sojenje zaradi obtožb, da španski davčni upravi dolguje skoraj 6,7 milijona evrov. Državno tožilstvo je proti Kolumbijki vložilo kazensko ovadbo na sodišču blizu Barcelone, je v torek povedal tiskovni predstavnik. Sodišče bo zdaj odločilo, ali bo pevki, znani po uspešnicah Waka Waka in Hips Don't Lie, sodilo.

Predhodna preiskava se je začela julija, potem ko je davčna uprava v letu 2018 prijavila dve morebitni kršitvi v zvezi z dohodnino in premoženjem.

Zavrnila izvensodno poravnavo

46-letna Shakira naj bi letos v Barceloni začela sojenje zaradi različnih obtožb utaje davkov v skupni vrednosti okoli 14,5 milijona evrov med letoma 2012 in 2014.

Državno tožilstvo zahteva osem let in dva meseca zapora ter denarno kazen v višini 23,8 milijona evrov. Shakira je v prvem primeru večkrat izjavila, da je nedolžna, in trdi, da je morala v letih 2012, 2013 in 2014 plačati davke na Bahamih, ne v Španiji. A pravi, da je medtem plačala vse davke in zamudne obresti.

Julija lani je Shakira zavrnila izvensodno poravnavo v Španiji, kjer je občasno živela z nekdanjim španskim nogometašem in nekdanjim možem Gerardom Piquejem. Po ločitvi se je Shakira s sinovoma preselila v Miami.

