Shakira po grdi ločitvi in ​​spogledovanju z znanimi fanti ljubi znanega reperja

Pevka Shakira je zadnjih nekaj tednov glavna tema tabloidov. Najprej se je pisalo, da je v razmerju z voznikom formule 1 Lewisom Hamiltonom, zdaj pa je vrgla oko še na reperja.

Shakira in znani kanadski raper Drake sta bila fotografirana, ko sta skupaj zapustila zasebno zabavo v Los Angelesu okoli 4.30 zjutraj. Viri s prizorišča trdijo, da sta se spogledovala in da je kanadski reper pevkin novi fant.

Mlajši in tudi uspešen

Shakira (46) je deset let starejša od Draka (36), ki je bil z nekaterimi najbolj zaželenimi ženskami na javni sceni, kot sta Jennifer Lopez in Rihanna. In kje je v vsej zgodbi Lewis Hamilton? Shakira in eden najboljših voznikov v zgodovini Formule 1 sta bila to poletje fotografirana med preživljanjem časa na jahti, skupaj pa sta bila tudi med Veliko nagrado Velike Britanije. Mediji pa zdaj poročajo, da se med njima ne plete nič drugega kot »lepo prijateljstvo«.

Dramatična ločitev

Shakira je lani oznanila, da se ločuje od Gerarda Piqueja (36), par pa se trenutno bori za skrbništvo nad sinovoma Milanom in Sasho. Njun dramatični razhod je več mesecev polnil naslovnice, še posebej po tem, ko je Kolumbijka v pesmi 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' bivšega soproga popolnoma skritizirala. Nekdanji španski reprezentant Pique naj bi se svojo novo izbranko Claro Chia Marto (24) že preselil v dom, ki si ga je prej delil s slavno pevko, poroča mondo.rs.

Gerard Pique in Clara Chia Marti FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram