Slavna pevka priznala, da je odvisna od moških (VIDEO)

Shakira je dala prvi intervju po razhodu z Gerardom Piquéjem konec lanskega leta. V pogovoru z mehiškim novinarjem Enriquejem Acevedom iz mreže Televisa je pojasnila, kako jo je ločitev prizadela, še posebej, ker je bila kriva nezvestoba.

V Madridu konec leta 2019, ko sta bila še srečno poročena. FOTO: Profimedia

Pevka je po več glasbenih izdajah in veliki polemiki, ki je nastala po njeni ločitvi od Gerarda Piquéja, spregovorila jasno in samozavestno.

Skoraj pol ure je pevka v intervjuju spregovorila o svojem trenutnem življenju, glasbenih uspehih, svojih otrocih in seveda tudi o tem, kako se sooča s prihodnostjo brez moža. Jasno in močno je Shakira še enkrat odprla svoje srce, poroča Slobodna Dalmacija.

»Vedno sem bila čustveno odvisna od moških, moram priznati,« je dejala. »Bila sem zaljubljena v ljubezen in mislim, da mi je zdaj uspelo najino zgodbo razumeti z druge perspektive.«

Spregovorila o občutkih

»Danes se počutim, da sem sama sebi dovolj, in verjamem, da ko se ženska sooči s težavami v življenju, iz njih izstopi močnejša. Ko iz njih izstopi močnejša, je to zato, ker je poznala svoje slabosti, sprejela svojo ranljivost in izrazila tisto, kar čuti. Začutila sem, da sem dovolj sama sebi, nekaj, za kar sem mislila, da nikoli ne morem biti. Zdaj se počutim popolno,« je povedala Shakira.

Ko je govorila o svojih zadnjih uspešnicah, je pojasnila, kako je glasba postala njena »terapija«, potem ko je spoznala, da se »vse sanje v življenju ne uresničijo«. Rekla je, da je bil njen razhod od Piqueja »trenutek brutalne iskrenosti«, ko je spoznala, kdo so njeni pravi prijatelji. Zdaj je pripravljena »na naslednji krog«.

Ko je razpravljala o svojih nedavnih življenjskih izkušnjah, je dodala: »Življenje se je odločilo, da me postavi v včasih neprijetne položaje, da bi razumela, kako drugi živijo.«

Zvezdnica je pogovor sklenil s stavkom: »Moraš imeti vero, vero vase.«

