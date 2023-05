Shakira je s sinovoma posnela duet

Preden je sinova odpeljala iz Barcelone, kjer je z družino živela več kot desetletje, je Shakira posnela nekaj skladb, v katerih je izlila svojo bolečino ob razhodu z nekdanjim nogometašem Gerardom Piquéjem, ki jo je zapustil zaradi druge. Šestinštiridesetletno pevko je nadomestila štiriindvajsetletna natakarica Clara Martí, Shakira pa je obdržala skrbništvo nad sinovoma in od bivšega dobila dovoljenje, da ju odpelje v Miami, kjer ju bo lahko obiskoval. Fanta sta sedela z mamo v studiu in poslušala skladbe, ko pa sta zaslišala najnovejšo, posvečeno njima, sta prosila, da bi sodelovala. Devetletni Milan tako igra na klavir, sedemletni Sasha prepeva z mamo, videospot pa so posneli, obkroženi s škatlami, pripravljeni na selitev.

Dečka sta z mamo posnela skladbo.

»Nič drugega me ne izpolnjuje tako kot to, da sem vajina mama,« pravi zlomljena pevka. Ob tem pa je našla čas tudi za sprostitev, saj se druži z dirkačem Lewisom Hamiltonom, ki ji morda pomaga celiti rane.