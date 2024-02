Bivša Putinova žena se poročila z 20 let mlajšim moškim in ne živi več v Rusiji

Prej je živela v Sankt Peterburgu in Moskvi, zdaj pa živi v Biarritzu, mondenem letovišču na francoski rivieri. Z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je bila poročena 30 let, v zakonu sta se jima rodili dve hčerki, nato pa se je vse spremenilo.

Z njim se je vse manj fotografirala, redko se je pojavljala v javnosti, dokler v ruske medije ni pricurljalo, da Ljudmila in Vladimir ne živita več skupaj.

Kot strela z jasnega je leta pozneje prišla novica, da se je Ljudmila ponovno poročila, in to z 20 let mlajšim moškim, svetovni mediji pa so imeli le eno nalogo, da ugotovijo, kdo je novi mož Putinove bivše. Artur Sergejevič Ocheretni se je rodil 29. marca 1978, v njegovi biografiji na internetu pa lahko preberete, da je podjetnik. Vodi Center za razvoj medosebne komunikacije in ima tudi založbo. Leta 2015 se je poročil z Ljudmilo Putin, nekdanjo ženo ruskega predsednika.

Dve leti kasneje se je novopečeni zakonec preselil na francosko riviero, v Biarritz. Med življenjem v Rusiji je imel Artur podjetje, ki je organiziralo prestižne dogodke za vladajočo stranko Enotna Rusija, Gazprom in druga velika podjetja ter pomembne institucije. Prav tako se je srečal s predstavniki ruske elite, med katerimi je bila tudi prva dama Rusije Ljudmila.

Živela v ilegali

Da se je ruski predsednik ločil, so sporočili leta 2014 v Kremlju med prekinitvijo baletne predstave. Od tega trenutka in ločitve je Ljudmila živela v ilegali, tudi zakon z Arturom je bil v strogi tajnosti. Kdor je spremljal šport v tistih letih, ve, da je Artur sodeloval na triatlonu Ironman, med njegovimi fotografijami pa prevladujejo tiste na kolesu.

Vse pa se je spremenilo, ko je Ljudmila spremenila priimek, takrat je vse prišlo v javnost. Zgodba o njunem stanovanju in razkošju, v katerem živita, se je v medijih pojavila menda v strahu pred razširitvijo sankcij proti njej in njenima hčerkama, kot so to storile britanske oblasti v Londonu.

Spomnimo

Ljudmila in Vladimir sta se poročila leta 1983, ko je bil on nižji obveščevalni agent KGB v takratnem Leningradu in današnjem Sankt Peterburgu. Ljudmila je nato delala kot stevardesa Aeroflota. Spremljala ga je v vzhodni Berlin, kjer je služboval kot obveščevalec, da bi se po padcu berlinskega zidu s hčerkama vrnila v Rusijo. Trudila se je, da ne bi bila v središču pozornosti poleg svojega moža, takratnega premierja, občasno pa jo je bilo mogoče videti na kakšnih državniških večerjah in banketih v počastitev obiskov drugih državnikov.

»Težko si je predstavljati, a takrat sta se oba zdela provincialca, precej negotova,« je nekoč povedala Nina Hruščova, profesorica mednarodnih odnosov v New Yorku in pravnukinja nekdanjega sovjetskega voditelja Nikite Hruščova. »Spomnim se njenega oblačenja ... bilo je nekoliko čudno ... čeprav je poskušala najeti najboljše ruske oblikovalce,« se spominja.

Ljudmila se je rodila 6. januarja 1958, po izobrazbi je jezikoslovka. Diplomirala je na oddelku za španski jezik. Putina je spoznala na glasbenem koncertu. Več let se je učila tudi nemščine, a že kot poročena ženska in mati dveh hčera, poroča mondo.rs.