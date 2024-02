Intervju, ki ga je čakal ves svet: Vladimir Putin dve uri odgovarjal na vprašanja

Nekdanji kontroverzni voditelj Fox News Tucker Carlson je v četrtek ponoči objavil intervju, ki ga je v Kremlju opravil z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V dve uri dolgem pogovoru, ki je bil razdeljen na 11 delov, je Putin govoril o situaciji z Ukrajino pa tudi o Natu.

Intervju se je začel z vprašanjem, zakaj je Rusija napadla Ukrajino. Putin je v odgovoru med drugim pojasnjeval, kako je Ukrajina pomemben del Rusije. Skozi celotni intervju je Putin voditelju dajal zgodovinske lekcije in razlagal ruski vidik. Govoril je tudi o razpadu Jugoslavije.

»Svetovna vojna ne pride v poštev. To je proti zdravemu razumu. Če bi prišlo do tega, bi bilo človeštvo na robu uničenja. Rusija nima nobenih interesov napasti Poljske, Latvije ali koga drugega. Do tega bi prišlo samo v enem primeru, če oni prvi napadejo Rusijo,« je dejal.

Rusija in Nato

Na vprašanje, kdaj je nazadnje govoril z ameriškim predsednikom Joejm Bidenom, je odgovoril, da se ne spomni. »Pred invazijo sem mu rekel, da dela napako velikih razsežnost s tem, ko dreza v Rusijo. Njega vprašajte, kaj je odgovoril na to. O čem bi se pogovarjala? Imava kontakt prek agencij. Z ameriškim vodstvom se bomo pogovarjali, ko bodo prenehali pošiljati orožje Ukrajini. Zakaj bi ga klical?« je odgovoril Putin. Povedal je še, da največ plačancev, ki se borijo za Ukrajino, prihaja iz Poljske, ZDA in Gruzije.

»Če nekdo namerava poslati svoje vojaške sile v Ukrajino, bi to lahko privedlo človeštvo na rob zelo resnega svetovnega spora. Američani res nimajo nič bolj pametnega za početi? Ne bi bilo bolje, da bi se pogovarjali z nami in bi ugotovili, da se bomo borili za skupne interese?« je še dejal in dodal, da je ameriška CIA razstrelila Severni tok.

Komentiral je tudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in povedal, da se je Rusija že pred leti želela priključiti Natu, a je ameriški predsednik Bill Clinton to preprečil.

Vladimir Putin med intervjujem z Tuckerjem Carlsonom. FOTO: Sputnik Via Reuters

O Zelenskem in Musku

Putin pravi, da so se pripravljeni pogovarjati o morebitnem premirju. »Večkrat sem rekel, da ne zavračamo pogovorov. Pripravljeni smo se pogovarjati. To je na strani Zahoda in Ukrajina je očitno satelitska država ZDA. To je evidentno,« je še dejal in dodal, da so jim zagotovili 72 milijard evrov ameriških dolarjev. »Nemčija je na drugem mestu, nato pa še ostale evropske države. Desetine milijard ameriških dolarjev gre v Ukrajino. Prejemajo ogromno orožja.«

Beseda je nanesla tudi na Elona Muska, za katerega je dejal, da je neustavljiv. Meni, da bo treba najti skupni jezik z njim, sprašuje se tudi, kaj se bo zaradi razvoja v genetiki in umetni inteligenci zgodilo s človeštvom.