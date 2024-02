Posnetek, ki ga morate videti: ste že slišali Putina peti? (VIDEO)

Vladimirja Putina smo lahko ponovno slišali peti. Kot razkriva britanski The Independent, se je udeležil konvencije mladih v Moskvi in tam z mladimi zapel državno himno.

Ruski predsednik je bil na prireditvi, na kateri je bilo veliko šolarjev, videti dobre volje. Kot edini je imel v roki mikrofon, tako da je imel vodilno vlogo tudi na tej prireditvi.

Putina smo lahko slišali peti že pred leti in to v angleškem jeziku. Pred časom je namreč zapel skladbo Blueberry Hill. Med tistimi, ki so ga imeli takrat čast poslušati v živo, sta bila tudi francoski igralec Gérard Depardieu in ameriški igralec Kevin Kostner.

Putin je sicer do danes že večkrat dokazal, da se znajde v različnih vlogah. Je mojster v judu. Videli smo ga že jahati konja. Večkrat pa torej tudi že peti.