Bivša punca prevaranta s Tinderja končno spregovorila: Lasje so mi izpadali, jemala sem mamila, hotela sem narediti konec

Ko je Netflix februarja 2022 predvajal dokumentarec o enem največjih prevarantov s Tinderja, je njegovo takratno dekle trdilo, da je oddaja kup laži in da je Simon Leviev uspešen nepremičninski posrednik.

Zdaj je Kate Konlin v intervjuju za BBC razkrila, kakšno je bilo v resnici njeno življenje s Simonom. Priznala je, da takrat ni videla druge možnosti, kot da javno podpre bivšega partnerja. »Potrebovala sem nekaj časa, da sem razumela, skozi kaj sem šla ... Kaj mi je naredil in kako mi je to naredil ... To ni intervju o denarju, ampak o hudi psihični zlorabi, ki je povzročila izpadanje las, nato še 15 kilogramov preveč, hude alergije, zlorabo mamil (devet tablet na dan) in željo po koncu življenja.«

Konlinova je začela hoditi s Simonom leta 2020, z njo je stopil v stik preko instagrama. Na začetku jo je vsakodnevno zasipaval z ljubeznijo. Kmalu so se začeli prepiri, Leviev pa je začel kritizirati vse na njej. Kate je priznala, da se je morala v njegovi bližini obnašati »kot da hodi po jajcih«. Spominja se, da se je v njunem 18-mesečnem razmerju vse manj videvala s prijateljicami, ko pa je šla z njimi na kavo, so ji povedale, da ni več tako energična in prijazna, kot je bila.

Po nekaj mesecih poznanstva jo je Simon prosil za posojilo v višini 150.000 dolarjev. »Kate, jaz sem milijonar! In to je dejstvo. Trenutno sem obtičal. Razumeš? Obtičal sem. Ali razumeš s svojimi popačenimi možgani? Obtičal sem, Kate. Nisem ga ukradel. Ta denar si mi dala po svoji volji. Posodila si mi ga«, se je opravičeval Leviev.

»Ljudje so mi privoščili, da bi zbolela za rakom ali da bi me zbil avto«

Ko je Netflix predvajal dokumentarec o Levievu je Kate vedela, da je vse res, a jo je Simon prepričal, da ga je javno branila. Trdil je, da bi mu drugi verjeli, če bi ga njegovo dekle branilo. Nato je Kate začela dobivati ​​veliko žaljivih sporočil, ki v katerih so ji privoščili smrt. »Ljudje so mi govorili, da želijo, da bi zbolela za rakom ali da bi me povozil avto in da si zaslužim najslabše, ker sem bila v zvezi z njim.«

Ko se je Kate odločila za razhod s Simonom, je med njima prišlo do prepira, v katerem naj bi jo sunil, ona pa si je pri tem porezala stopalo. Kate je odšla v bolnišnico in nato vložila uradno tožbo proti svojemu bivšemu fantu. Simon jo je obtožil laganja in trdi, da »nikoli ni fizično napadel nobene ženske«.

Od takrat se Kate trudi spodbujati ženske v nasilnih zvezah, da se postavijo zase. »Če bo še kakšna ženska, ki je v podobni situaciji, videla, kaj sem prestala ter da sem prestala in da sem danes močnejša kot takrat, ko sem bila z njim, upam, da bo razumela, da lahko tudi ona odide.«

Sovraštvo do žensk

Čeprav je bil Simon Leviev pravnomočno obsojen goljufije, ima na družbenih omrežjih na tisoče sledilcev. Še vedno objavlja videoposnetke, kako vozi drage avtomobile in se druži z lepimi ženskami. Za osebno video sporočilo zaračuna 100 dolarjev. Ljudje, ki se želijo z njim pogovarjati po telefonu, plačajo več kot 200 dolarjev.

Njegova priljubljenost skrbi številne strokovnjake. »Vidimo občudovanje hipermoškosti, antiženske miselnosti in življenjskega sloga, ki pritegne tiste najbolj ranljive, predvsem najstnike in mlade moške,« pravi Jessica Reaves, direktorica organizacije za boj proti sovraštvu in predsodkom. »Dehumanizacija in sovraštvo do žensk, skupaj s sporočilom 'tudi ti lahko imaš tak način življenja', je zelo nevarna.«

Decembra lani je bil aretiran še en kontroverzni vplivnež, ki si je pridobil popularnost z objavami seksistične, homofobne in rasistične narave. Andrew Tate, obtožen trgovine z ljudmi in posilstva, ima milijone sledilcev na tiktoku in youtubu, lani pa so njegovo ime pogosteje kot Kim Kardashian ali Donald Trump.