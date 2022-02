Prevarant s tinderja je popolna izmišljotina

Bogastvo, luksuz, ljubezen, spletke, prevara. Najnovejša Netflixova uspešnica Prevarant s tinderja (Tinder Swindler) ima vse, kar ljudi prikuje pred male zaslone, hkrati pa je dokaz, da najbolj izjemne zgodbe piše prav življenje samo. Zgodba o Shimonu Hayutu, ki se je na aplikaciji za zmenke pretvarjal, da je sin diamantnega magnata, namreč ni zrasla v domišljiji kakšnega plodovitega pisca, temveč je režiserka Felicity Morris na filmskem traku zgolj razgalila resnične zločine resničnega moškega, izjemno karizmatičnega prevaranta, ki je od žensk, željnih ljubezni, z lažmi in prevarami izmolzel okoli 10 milijonov ameriških dolarjev (8,8 milijona evrov).

Ženske je mamil s fotografijami razkošnega, a osamljenega življenja. FOTO: Netlifx

»Film slikajo kot dokumentarec, a v resnici je popolna izmišljotina. Sem največji kavalir na tem svetu. Nisem ta pošast, ki so jo ustvarili. Bil sem le samski moški, ki je na tinderju poskušal spoznati dekleta,« pa se je v prvem intervjuju po februarski premieri trenutno najuspešnejšega Netflixovega filma, ki si ga je ogledalo že več kot 50 milijonov ljudi, oglasil razvpiti Hayut.

Druga plat

Pod okriljem spleta si lahko kdor koli. To je izkoristil Shimon in si na tinderju ustvaril profil pod imenom Simon Leviev. Predstavljal se je kot sin ruskega milijarderja, diamantnega magnata Leva Levieva, svojo zgodbo pa podkrepil z objavljanjem fotografij, ki so prikazovale njegov razkošni življenjski slog. A sanjska potovanja, luksuzni avtomobili in jahte, nič ni zapolnilo praznine v srcu – iskal je žensko, ki bi ga ljubila in bi jo ljubil sam. To je bila past, s katero je lovil nič hudega sluteče ženske, ki jih je sprva zasipal z dragimi darili, pozornostjo in jih vodil na romantična potovanja, vse z denarjem, ki ga je s podobnimi lažmi ukradel od drugih.

50 milijonov ljudi si je že ogledalo dokumentarec.

Tako si je pridobil naklonjenost in zaupanje svojih omreženih žrtev, nato pa jih začel prepričevati, da mu sovražniki iz rivalske diamantne industrije strežejo po življenju, in jih prosil, naj zanj odprejo bančni račun, saj da si lastnega ne upa uporabljati. S to dodelano spletko je med drugimi okoli prinesel tudi Cecilie Fjellhøy, Pernillo Sjöholm in Ayleen Charlotte, ki jim je tako ukradel okoli 400 tisočakov in ki so spregovorile v Netflixovem dokumentarcu. »Nisem jih prevaral ali jim grozil. Nikoli se nisem predstavljal kot sin diamantnega magnata,« pa se na vse obtožbe v filmu zdaj oglaša Hayut, ki so mu oblasti leta 2019 vendar stopile na prste, a je nato od 15-mesečne zaporne kazni odslužil le pet mesecev.

Po prihodu iz zapora se je, vsaj na družabnih omrežjih, vedel, kot bi se ne zgodilo nič. Na instagramu je še naprej objavljal fotografije bogataškega življenja, ko pa je 2. februarja razburkala vode premiera dokumentarca, je brž zapisal, da bo kmalu delil tudi svojo plat zgodbe. »Svojo plat zgodbe, tako o vpletenih osebah kot o sebi, bom delil v prihodnjih dneh, ko bom izbral najboljši in najbolj spoštljiv način, da jo povem. Do takrat bodite odprtega uma in srca.« Vsekakor želi oprati svoje ime, zdaj zatrjuje v intervjuju.

Kat zatrjuje, da je nikoli ni prosil za denar in da ne verjame zgodbam. FOTO: Osebni arhiv

»Nisem prevarant in goljuf. Ljudje me ne poznajo, zato me ne morejo soditi!« pravi in dodaja, da je pošten poslovnež, ki je že 2011. začel ustvarjati lastno bogastvo s kriptovalutami. Pri vsem tem mu ob strani stoji tudi dekle Kat Konlin, ki zgodbam, ki krožijo o njem, nikoli ni verjela, pravi tudi, da si od nje nikoli ni želel izposoditi denarja. »Kako si lahko ljudje izmislijo takšno zgodbo!«