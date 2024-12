Nepričakovana poteza Bena Afflecka: s kom in kako je preživel zahvalni dan

Potem ko so bili mediji večji del leta polni zgodb o težavah v zakonu Bena Afflecka in Jennifer Lopez, je ona avgusta vložila zahtevo za ločitev, sta pa se ob nekaterih priložnosti skoraj že bivša zakonca še vedno pojavljala skupaj v javnosti.

Vendar ne ob nedavnem zahvalnem dnevu, ki ga je Affleck preživel s svojo prvo ženo Jennifer Garner, s katero imata tri otroke 18-letno Violet 18, 15-letno Seraphino in 12-letnega Samuela.

Jennifer in Ben imata tri otroke. FOTO: Juliano-rol/x17online.com

Kaj sta počela?

Affleck se je z bivšo ženo in otroki zabaval v njihovem domu v Los Angelesu, a tradicionalna večerja ni bila edino na dnevnem redu.

Velik del dneva sta bivša zakonca kot prostovoljca v programu Midnight Mission namenila pomoči tistim brez doma in socialno ogroženim, v okviru katerega so po poročanju portala Page Six poskrbeli za topel obrok 2000 oseb v stiski.

Vir blizu igralca je povedal, da je bil ta presrečen, da je lahko praznik preživel z otroki in Garnerjevo, ob kateri je res lahko takšen, kot je:

Jennifer Garner FOTO: Yuri Gripas/Reuters

»Čeprav sta že dolgo ločena, mu je ob njej prijetno. Četudi ne bosta več intimni par, bo med njima vselej posebna vez. Imata veliko skupne zgodovine, poleg tega je Jennifer mama njegovih treh otrok.«

Kaj pa aktualna ločitev?

Nekoliko jo zapleta dejstvo, da par ni podpisal predporočne pogodbe, kar je pri slavnih prej izjema kot pravilo.

Ne on in ne ona o razhodu v javnosti nista veliko govorila, znano je le, da bi rada ohranila civiliziran odnos.

Je pa Lopezova izrazila nezadovoljstvo zaradi nesramnih zapisov na spletu, povezanih z njuno osebno dramo.

Tudi Jennifer Garner ostaja spoštljiva do nekdanjega para in do druge žene njenega bivšega moža, čeprav naj bi se Lopezovi izogibala in naj bi se z njo pogovarjala le še o zadevah, ki se tičejo otrok.