Jennifer Lopez ne odneha: to pričakuje od Bena Afflecka

Jennifer Lopez je pred nekaj meseci na sodišče vložila vlogo za ločitev od Bena Afflecka.

Tuji mediji pa poročajo, da ni še povsem obupala nad njunim zakonom in da se med ločitvijo želi ponovno zbližati s skoraj že bivšim možem.

Časopis Marca navaja, da igra na karto družine in družinski čas izkorišča, da bi ponovno zanetila iskrice.

»Ben se skuša od nje odmakniti, ona mu preprosto tega ne dovoli. Pojavlja se na istih dogodkih kot on in zahteva, da nadaljujeta skupne aktivnosti z otroki. Če se on ne strinja, izpade negativec.«

»Sedaj pričakuje, da bodo skupaj preživeli zahvalni dan in božič. Še več.

Na božično večerjo bi rada povabila tudi Benovo prvo ženo Jennifer Garner in tako pripravila veliko družinsko srečanje,« je vir blizu para povedal za omenjeno publikacijo, kjer pišejo še, da naj bi bila Jennifer zaskrbljena glede tega, kako bo ločitev vplivala na njun podmladek, saj sta se njena otroka med zakonom močno zbližala z Benovimi.

Fotoaparati so pred nedavnim par ujeli na kosilu z otroki v Polo Loungeu na Beverly Hillsu.

Z Benom sta bila 15-letna hči Seraphina in 12-letni sin Samuel, z Jen 16-letna dvojčka Emme in Max. Otroci, ki so med zakonom staršev spletli prijateljske vezi, so sedeli za drugo mizo kot zakonca v fazi ločitve, piše Page Six.

Lopezova in Affleck sta se poročila več kot 20 let, potem ko sta se spoznala na snemanju komedijske Gigli.

Prvič sta se zaročila novembra 2002, nekaj dni pred poroko 2003 sta obred odložila in se januarja 2004 razšla. Takrat domnevo zaradi prevelike medijske pozornosti.

16 let kasneje sta se znova našla, dala ljubezni še eno priložnost, se poročila, a tudi tokrat zadeva ni prav dolgo trajala. Vlogo za ločitev je Jennifer vložila natanko na drugo obletnico poroke.

Kaj pa Jennifer Garner?

Ta se je, kljub prazničnim nameram Lopezove, po pisanju portala The News International odločila distancirati od Benove še aktualne žene in pričakuje, da bosta po novem komunicirali le še o zadevah, ki zadevajo otroke.

Vir blizu prve Benove žene je za Daily mail povedal: »Jen si ne želi več komunicirati z JLo, izjemoma le, kadar gre za otroke.

Njeni prijatelji so bili vedno mnenja, da ne bi smela skušati pomagati paru, ko je zašel v težave in reševati Benovega drugega zakona.«

Jennifer je namreč tedaj prevzela nalogo zakonske svetovalke: »Resnično je imela dobre namene in nikoli ne bi nič rekla proti Lopezovi,« je še zaupal vir.

»Zaveda se, da so se otroci, zlasti Violet, navezali na JLo, otroke vedno postavlja na prvo mesto in jasno ji je, da imajo Lopezovo radi.

A če bo ta želela preživljati čas z njenim podmladkom, bo to morala urejati preko Garnerjeve,« je zaključil vir.