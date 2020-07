Bernie Ecclestone (89) dobil sina, kmalu želi še enega

Dolgoletni alfa in omega formule 1 Bernie Ecclestone je pred štirimi dnevi pri 89 letih še četrtič postal očka. Njegova tretja žena, Brazilka Fabiana Flosi (44), mu je povila prvega sina, ki sta ga poimenovala Ace.



Razneženi očka in mamica sta svojega sinčka pokazala javnosti v Švici, kjer je družinica zaradi koronavirusa v samoizolaciji. Bernie (pod palcem ima 2,5 milijarde funtov) je zavrnil kritike, da je pri 89 letih prestar za otroka. »Ko sem imel svoje hčerke, sem bil seveda precej mlajši. A takrat me je tudi bolj skrbel posel kot pa tekanje za otroki. Sedaj imam več časa in upam, da ga bom preživel s sinom, ko bo odraščal. Ne vem, ali se bova ustavila pri enem. Morda bi moral imeti bratca ali sestrico,« je povedal in zavrnil namigovanja, da jemlje viagro. »Ne, Fabiana mi daje tablete, a to je vitamin D.« Potrdil je, da je sedanji ženi, ko sta se pred osmimi leti poročila, obljubil otroke. »Pol ducata otrok? Ni problema,« ji je menda dejal.



Bernie, ki bo 90 let dopolnil 28. oktobra, ima iz prejšnjih zakonov tri hčere: Deborah je stara 65 let, Tamara (35) in Petra (31) pa sta se mu rodili v zakonu s Hrvatico Slavico Radić. Ima tudi pet vnukov in pravnuka.