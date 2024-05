Raiven po finalu: Zadovoljna, a presenečena nad glasovi žirije

Slovenska predstavnica na letošnjem 68. tekmovanju za pesem Evrovizije Raiven, ki se je s skladbo Veronika uvrstila na 23. mesto, je v prvem odzivu po nastopu v evrovizijskem finalnem večeru za slovenske medije povedala, da je s svojim nastopom izredno zadovoljna. Švicar Nemo s skladbo The Code je po njenem mnenju zasluženo slavil zmago.

»Vrhunski izvajalec in vrhunska pesem, dober koncept in zgodba. Meni je zelo všeč. Zasluženo,« je o zmagovalcu letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije povedala Raiven.

O svojem nastopu je povedala, da je bila zadovoljna že s polfinalnim nastopom, finalni je bil le še njegova nadgradnja. Dodala je, da so jo presenetili glasovi žirije. »A sem hkrati tako neobremenjena prišla v finale, ker sem bila tako presenečena, da sem sploh prišla v finale, da nisem imela niti časa zastaviti si velikih pričakovanj,« je še povedala Raiven in dodala, da je evrovizijska izkušnja ena od najlepših v njenem življenju, ki si jo bo zapomnila za vedno.

Glede svojega evrovizijskega nastopa je povedala tudi, da je hvaležna vsem, ki so ji pomagali. Tekmovanje za pesem Evrovizije si bo tako najbolj zapomnila prav po svoji ekipi, ki ji tudi največ pomeni.

Najbolj presenetilo jo je, da je bila sama evrovizijska izkušnja veliko manj stresna kot dogajanje pred prihodom na Švedsko. Sama bi evrovizijsko izkušnjo tudi ponovila vsako leto, če bi lahko, je še povedala Raiven.

Tudi v finalu so Raiven na evrovizijskem odru spremljali plesalci SNG Opera in balet Ljubljana Lukas Bareman, Marin Ino, Filippo Jorio, Matteo Moretto in Mateja Železnik. Zamisel za nastop je zasnovala skupaj s solistom ljubljanskega baleta Lukasom Zuschlagom. Občinstvo v dvorani je tudi tokrat slovenski nastop nagradilo z aplavzom.

Raiven je glasbo za skladbo Veronika ustvarila s Petrom Khoojem, Martinom Bezjakom, Danilom Kapelom in Bojanom Cvjetićaninom, pod besedilo pa poleg Raiven podpisujeta še Klavdija Kopina in Bojan Cvjetićanin.