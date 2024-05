Baby Lasagna zadovoljen, Hrvati pa prepričani, da je bila to kraja stoletja

»Presenečen sem, kako sem srečen. Mislil sem, da bom bolj žalosten, ker smo izgubili, a nisem. Res sem srečen,« je ob treh ponoči hrvaškim medijem dejal Marko Purišić, zmagovalec ljudskih src letošnje Evrovizije.

»Na evrovizijskem odru je bilo super in vesel sem, da smo po vsem skupaj dali od sebe najbolje. V tistem trenutku več nismo mogli dati. Naredili smo točno tako, kot smo si zamislili. Ne bomo šli spat z obžalovanjem in mislijo, da bi bilo drugače, če bi naredili kaj drugače. Ne, naredili smo najbolje,« je dejal Baby Lasagna, ko so ga hrvaški novinarji vprašali, kako komentira glasove žirij, ki so Šivici zagotovile zmago.

»Vesel sem zaradi glasov publike. Žirija ne bo hodila na koncerte, temveč publika. Na kratko. Srečen sem in zadovoljen. Bilo je super, napeto in vesel sem, da smo drugi. Seveda bi raje videl, da bi zmagali, a dali smo se vse od sebe in publika je pokazala, da smo bili dobri. Mislim, da moramo biti ponosni,« je še dejal.

Baby Lasagna je prejel 547 točk, žirija mu jih je namenila 210, publika pa 337. Zmagovalec Nemo je skupno prejel 591 točk, 365 so mu jih podelile strokovne žirije, 226 pa publika. »Nemo je poleg glasov žirije imel veliko podporo publike in to z razlogom. Njegova pesem je fantastična,« je še kavalirsko dejal Marko.

Marko Purišić se je še zahvalil vsem poslušalcem in gledalcem, ki so glasovali zanj. Danes ga bodo 13.30 sprejeli na Trgu v Zagrebu.

Na družabnih omrežjih vroče

Čeprav je hrvaški predstavnik zadovoljen s končnim rezultatom, pa številni navijači in oboževalci Evrovizije nezadovoljstva na družabnih omrežjih ne morejo skriti. Ni malo takšnih, ki so prepričani, da je bil Hrvat oropan in da se je ponovila lanskoletna zgodba s finskim predstavnikom.

»Kaj se čudite? Zmagal je šov čudakov. Žal mi je za Baby Lasago. Za Teyo je bilo pričakovano,« je zapisal eden izmed uporabnikov na omrežju X. Veliko je bilo takšnih, ki so zapisali, da je bila to »kraja stoletja«.

»Žirije so bile tako prestrašene zaradi možnosti, da bi Izrael zmagal na televotingu, da so oropali zmage Hrvaško, ki si je zaslužila zmago.«