Avstralska senatorka nad kralja Karla: Vrnite kar ste ukradli! Naše kosti, lobanje, otroke, ljudi! (VIDEO)

Kralj Karel in kraljica Camilla sta med obiskom parlamenta v Canberri, ki je bil del njune avstralske turneje, naletela na senatorko Lidio Thorpe, domorodno politično aktivistko, ki je vdrla v Veliko dvorano, kjer je monarh pravkar zaključil govor, in zaklicala: »Ti nisi moj kralj.«

Domorodna političarka je kralja Karla in kraljico Camillo obtožila, da sta odgovorna za »genocid«. Lidia Thorpe, neodvisna senatorka iz Viktorije, je pristopila k odru, kjer sta stala kralj in kraljica, ter zavpila: »Ti nisi moj kralj,« medtem ko so varnostniki poskušali preprečiti njeno protestiranje, je Thorpe kričala: »Storili ste genocid nad našim ljudstvom. Vrnite nam našo zemljo, vrnite nam, kar ste nam ukradli – naše kosti, naše lobanje, naše otroke, naše ljudi! Uničili ste naše dežele, hočemo pogodbo, vi ste genocidist. To ni vaša zemlja, vi niste moj kralj, vi niste naš kralj!«

Ob tem so jo varnostniki pospremili iz dvorane, medtem ko je še kričala: »J*beš kolonijo« in »to ni moj kralj«.

Kralj in kraljica se na incident nista odzvala in sta se obrnila k ljudem poleg sebe, medtem ko je orkester igral. Thorpe so po približno 30 sekundah iz dvorane pospremili varnostniki.

Elizabeto označila za kolonizatorko

Leta 2022, mesec dni pred smrtjo kraljice Elizabete II., je Thorpe kraljico med prisego v parlamentu označila za »kolonizatorko«. Njeni kolegi so jo prisilili, da prisego ponovi, saj da je ne bodo priznali kot senatorko, če prisege ne pove pravilno. Thorpe, ki je lani zapustila stranko Zelenih in postala neodvisna poslanka zaradi pomanjkanja osredotočenosti stranke na pravice domorodcev, je kasneje ta postopek označila za »arhaičen in smešen«.

Kraljevi par je po incidentu načrtoval kratek sprehod pred parlamentom, vendar je ta trajal le nekaj minut, kar je razočaralo množico, ki je na vročem canberskem soncu čakala več ur, da bi ju videla.