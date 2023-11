Prva dama dviga prah: zaradi politika je pustila moža, s katerim je bila 22 let

Javier Milei je postal novi argentinski predsednik, ki pa pozornosti ne priteguje le zaradi svojih političnih uspehov. Med televizijskimi nastopi je govoril o tantričnem seksu in tudi o tem, kako se je udeleževal orgij. Julija je začel hoditi z igralko Fatimo Florez, lepotico, ob kateri vam bo vzelo sapo.

Argentinska igralka je znana predvsem po imitacijah slavnih in vodenju družinskega šova. 42-letnica je zdaj vsem nazivom dodala še enega, čez noč je namreč postala prva dama Argentine.

Fatima Florez FOTO: Matias Baglietto Reuters

Politik in igralka sta se spoznala v šovu, ko je bila Fatima še poročena. Po srečanju s politikom je med njima vzklila ljubezen in 22-letna zveza je postala stvar preteklosti. Igralka je na Instagramu javno izrazila podporo svojemu srčnemu izbrancu, ta pa je njeno fotografijo hitro delil med sledilce in zapisal: »Moja ljubezen Fatima Florez je že glasovala. Naj živi svoboda.«

Oba imata na družabnih omrežjih veliko število sledilcev, ki so na oznanilo, da sta v zvezi različno odzvali. Nekatere je zanimalo, ali bo samooklicani levinji uspelo ukrotiti novega predsednika, ki se ha drži status playboya. Slaven je namreč postal tudi s tem, ko se je hvalil, kako vzdržljiv je v postelji in kako uživa v troje.

Ljubezen z agentom

Fatina Florez je odraščala na obrobju Buenos Airesa. Njen oče je bil arhitekt, njena mama pa profesorica geografije. Par je imel tri otroke, razšla pa sta se, ko je imela Fatima devet let. V intervjuju leta 2014 je dejala, da si je predsedniško vilo ogledovala že kot otrok, saj jo je videla iz domače hiše. Leta 2019 je razkrila, da je svoj talent za imitiranje odkrila, ko je bila še v osnovni šoli in čeprav se je bala svoje učiteljice, je uživala v tem, ko jo je pred prijatelji oponašala.

Kot najstnica ni imela dobre samopodobe, borila se je tudi z anoreksijo. V nekem trenutku je imela samo 40 kilogramov. »Pred starši sem to skrivala. Ko sta me vprašala, ali sem jedla, sem lagala in rekla, da sem, čeprav nisem ali pa se pojedla le jabolko. Staršem danes govorim, naj preverjajo, ali otroci jedo in kaj počnejo v kopalnici.« Pravi, da se je njena samopodoba izboljšala, ko se je obrnila v vero.

Javier Milei in Fatima Florezi FOTO: Agustin Marcarian Reuters

Pri 17. letih je kot plesalka nastopala z glasbenikom Pepito Cibriansom, tri leta kasneje se je pridružila skupin Las Primas. Zaradi službe se je preselila v Peru in tam spoznala zdaj že bivšega moža Norberta Marcosa, ki je bil od nje starejši skoraj 20 let. Njune poti so se križale, ko je nastopila v seriji La Paisana Jacinta. Ko je odkril njen talent za imitiranje, je postal njen agent. Leta 2001 sta se poročila, skupaj sta bila 22 let in čeprav naj bi se njune poti razšle v prijateljskem duhu argentinski mediji poročajo o številnih pepirih in celo o nezvestobi.

Igralka je razkrila, da se je s politikom spoznala v pogovorni oddaji. Po srečanju sta si začela dopisovati preko Instagrama, kasneje sta se začela še dobivati. »Vse je potekalo naravno. Bila sem v Urugvaju, delala sem in začela sva si dopisovati,« je razkrila. Da je noro zaljubljen, je potrdil tudi politik sam. Ljubezen sta opisala kot eksotično.