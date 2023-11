To je človek, ki bo vodil Slovence v Argentini: imenujejo ga »norec« (VIDEO)

Pisali smo, da so argentinski volivci v nedeljo v drugem krogu na položaj predsednika države izvolili desničarskega populista 53-letnega Javierja Mileija, ki je prejel 55,7 odstotka glasov, njegov nasprotnik, levosredinski gospodarski minister Sergio Massa, pa 44,3 odstotka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Novi argentinski predsednik Javier Milei trdi, da je spolna vzgoja marksistična zarota, katere cilj je uničenje družine, svoje pse angleške mastife imenuje »otroci s štirimi tačkami« in meni, da bi morali ljudem dovoliti prodajo svojih vitalnih organov.

Oboževalci ga zaradi njegove divjosti in neukrotljivih las imenujejo »norec« in »lasulja«, sam sebe pa imenuje »lev« in »anarhokapitalist«, piše AP.

Pred nekaj leti je kot televizijski govorec govoril proti državnemu trošenju in vladajočemu političnemu razredu v Argentini, a takrat, do pred nekaj meseci, je komaj kdo verjel, da ima možnost postati predsednik druge največje gospodarstva v Južni Ameriki, piše agencija.

V središču njegovega gospodarskega načrta za Argentino je predlog zamenjave lokalne valute peso z ameriškim dolarjem.

Milei je v predvolilni kampanji promoviral vizijo bistveno manjše vlade, ki bi po besedah ​​novoizvoljenega predsednika spodbudila gospodarsko rast, kar pomeni ukinitev polovice ministrstev, med drugim ministrstva za zdravje in ministrstva za izobraževanje.

Kot simbol globokih rezov, za katere se zavzema, je Milei med volilno kampanjo s seboj včasih nosil motorno žago.

Prav tako obljublja liberalizacijo zakonov o orožju, nasprotuje pravici do splava, ne verjame, da je človek kriv za podnebne spremembe.