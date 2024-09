Angelini Jolie je bivši vzel pogum: »To je vplivalo name.«

Angelina Jolie je v zadnji filmski vlogi uprizorila ikonično operno divo Mario Callas. Zvezdnica je v enem prejšnjih pogovorov zaupala, da je bila ta vloga zanjo poseben izziv, ne zgolj zaradi igre, temveč tudi zaradi petja.

Kajti izkušnja iz enega prejšnjih razmerij ji je vcepila prepričanje, da ne zna peti.

»Nisem pela,« je pojasnila v nedavnem intervjuju za The Hollywood Reporter. »Nekoč je bil v mojem življenju nekdo, ki ni maral mojega petja in mi je to tudi večkrat povedal.«

»To se je dogajalo v zvezi, v kateri sem bila, in to me je prepričalo, da ne znam peti. Hodila sem v gledališko šolo in preseneča me, da so te pripombe tako zelo vplivale name,« se je čudila in nadaljevala:

»Ponotranjila sem mnenje te osebe. Zato sem, preden sem začela peti, morala najprej premagati preteklost.«

Kljub negativnim komentarjem je zbrala moči in samozavest ter je rasla, rasla in rasla, dokler ni bila pripravljena zapeti pred snemalno ekipo.

Zaupala je, da je naprej začela prepevati pred otroki, in na koncu je zapela v La Scali.

»La Scala je bila tista, proti kateri je bilo vse usmerjeno. Zahtevala je celotno ekipo, občinstvo. Bilo je povsem izven moje cone udobja. Nisem imela druge izbire kot skočiti. Skočiti na vso moč,« je dejala zvezdnica.

»Potrebovala sem mesece ur petja. Mesece samo petja in nato še ure italijanščine, treniranja glasu in gibov, kot jih je imela ona.

Trudiš se biti natančen,« je še pojasnila in dodala, da opera zahteva celo telo in petje tako glasno, kot je le mogoče.