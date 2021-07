Abrahamka je pred kratkim postala mamica

O domnevnem partnerju molči

Dolga leta so o njenem življenju poročali in sodili tabloidi, razvpiti časi pa so se za slovito manekenko, ki zdaj očitno mnogo skrbneje varuje zasebnost, končali. Nedavno je postala mamica, se je razvedelo, a več kakor spola otroka ni razkrila.je že pred leti trdila, da za materinstvo nikoli ni prepozno, kar danes omogoča izjemna znanost, ta pa je bila, kot kaže, naklonjena tudi njej: Britanka, ki živi v New Yorku, je pri 50 povila prvega otroka, hčer, katere imena ni razodela. Prav tako ni znano, kako je deklica prijokala na svet, a šušlja se, da je za to zaslužna nadomestna mati; o domnevnem ameriškem partnerju, s katerim naj bi vzgajala otroka, lepotica molči, a dobro obveščeni viri povedo, da je zaljubljena do ušes. Njeni zgovorni prijatelji še povedo, da je Naomi naravnost hrepenela po materinstvu, a kaj ko ob sebi nikoli ni imela pravega človeka; še najbolj se mu je približal ruski mogotec, s katerim je bila v razmerju pet let; in čeprav sta zvezo dolgo obešala na veliki zvon in si javno razkazovala naklonjenost, Doronin pa je takrat zapustil tudi ženo, pomembnega koraka nista naredila in sta se leta 2013 razšla.Ljubezensko življenje ene najuspešnejših manekenk vseh časov, ki je skupaj sinv devetdesetih sestavljala veliko šesterico v modni industriji, je zadnja leta bolj ali manj skrito pred očmi javnosti. Naomi se tudi v zrelih letih posveča poziranju in še naprej žanje uspehe na modnih brveh, najverjetneje pa bo kariero zdaj končno potisnila na stranski tir. Tega je nadvse vesela njena mati, ki je hčer rodila pri rosnih 19 in se je, kot je povedala, pošteno načakala, da je vendarle postala babica. Dežujejo seveda tudi čestitke iz sveta slavnih.