Za Raiven je nepozaben nastop v Madridu: »Najbolj noro in navdihujoče se mi zdi, da ... «

»Jaz sem. Ti si. Veronika,« je odmevalo iz grl več kot dva tisoč vročekrvnih evrovizijskih oboževalcev, ki so v Madridu dobili priložnost, da so prvič v živo slišali izvedbo skladbe, s katero bo Raiven predstavljala Slovenijo na izboru za pesem Evrovizije. Raiven je združila mednarodno občinstvo, ki je njen nastop pospremilo s prepevanjem v slovenščini in silovitim aplavzom.

»Za mano je ena najlepših izkušenj na odru. Prvič sem doživela, da je toliko ljudi prepevalo mojo skladbo. Najbolj noro in navdihujoče se mi zdi, da ljudje, ki sploh ne govorijo slovensko, pojejo Veroniko,« je strnila svoje vtise slovenska predstavnica, ki je svojo koncertno adaptacijo skladbe Veronika obogatila s plesno izvedbo.

Ob njej je nastopila plesalka Mateja Železnik, ki bo skupaj s člani baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana tvorila celoto gibalne ekspresije na velikem evrovizijskem odru, kot so jo nakazali v vizualni pripovedi ob predstavitvi skladbe. Veronika je odmevala iz zvočnikov in grl obiskovalcev tudi po koncu uradnega dela. »Presenetilo me je tudi, da so evrovizijski oboževalci prišli do mene in mi govorili o drugih skladbah, ki niso povezane z Emo ali Evrovizijo, kot je Sijaj, in so jim tudi preostale moje skladbe zelo všeč,« Raiven ne skriva navdušenja.

Raiven je navdušila v španski prestolnici. FOTO: Javier Sant

Dogodek v Madridu, kjer se je predstavilo 27 nastopajočih na letošnji Evroviziji, je služil kot priprava na dogajanje v maju, saj je Raiven pred nastopom pozdravila množica oboževalcev in predstavnikov sedme sile ob rdeči preprogi, ki so nestrpno čakali na svoj trenutek s slovensko predstavnico. Raiven je med drugim za špansko nacionalno televizijo gledalce naslovila tudi v njihovem maternem jeziku.

Prvo dejanje evrovizijskega druženja v Španiji je imelo še poseben slovenski naboj, saj je dogodek v vlogi sovoditelja povezoval soavtor skladbe Veronika in lanski slovenski predstavnik na Evroviziji, frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin.

»Z eno besedo bi to izkušnjo opisala kot evforija. Zelo je bilo naporno, ampak nagrajujoče. Dobila sem priložnost, da sem lahko spoznala druge nastopajoče, kar mi je še posebej dragoceno. Nisem pretirano družabna oseba, a se zelo veselim, da se bomo tudi v prihodnje veliko srečevali in se družili,« je zaključila Raiven.

Predevrovizijska turneja se nadaljuje naslednji konec tedna v Barceloni in Londonu ter nato v Amsterdamu in Stockholmu. Še pred odhodom na Evrovizijo akademsko izobraženo glasbenico čaka veliki koncert v Cankarjevem domu, in sicer 21. aprila, ko bo praznovala 10-letnico kariere.