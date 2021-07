Z bivšimi ljubeznimi na vrh lestvic

Danes mu je žal, da kot otrok ni vztrajal v glasbeni šoli.

Ko še sam ni čisto vedel, kako se bo izteklo, se jeuspeh na glasbeni sceni trudil doseči brez očetovega slavnega imena. Ni jih bilo malo, ki so kljub njegovemu talentu zmajevali z glavo, češ da mu bo težko stopiti iz očetove sence.Sebastianusicer svetuje na njegovi glasbeni poti, tudi o duetu razmišljata, a sin se je odločil prostor na glasbeni sceni poiskati sam. Njegovi skladbi Maksimum in Normalno sta se uvrstili med najbolj poslušane pesmi na Hrvaškem, s čimer je dokazal, da se delo in trud lahko izplačata. Novo, svežo pesem, ki nosi naslov Priznat ću, je posvetil bivšim ljubeznim. »Nič ni narobe, če določenih stvari ne poveste na glas ali pa če kaj zamolčite. Naj si jo poslušalci razlagajo po svoje,« o tem, katerim ljubeznim je pesem namenjena, pravi pevec.Do konca letošnjega leta načrtuje tudi album. »Kljub pandemiji, ki nam je močno prekrižala načrte, upam na najboljše možne rezultate. Ko človek začne tako rekoč z ničle, za kar sem se odločil tudi sam, občinstvo prepozna edinstven stil, zato lahko rečem le, da imam z vsakim dnevom še več motivacije,« pravi. Poleg tega da sam sklada svojo glasbo in piše besedila, zavzeto vadi tudi igranje klavirja.»Za uspeh v tem poslu je treba poslušalcem dati celega sebe. Uspeh ne pride čez noč,« meni. Klavir igra kakšno leto, čeprav mu ta ni neznanka. »Pri štirinajstih me je oče vpisal v glasbeno šolo, a me vse skupaj ni kaj dosti zanimalo. Hitro sem se izpisal. Danes mi je žal, pa tako popravljam stare grehe,« še razkrije. Igranje klavirja pa ni edina za zdaj še neuresničena Sebastianova želja. Sanja namreč tudi o tem, da bi imel nekoč svoj glasbeni studio.