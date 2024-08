Wembley ima posebna pravila za oboževalce Taylor Swift, ki še vedno molči

Svetovna pop zvezdnica Taylor Swift (34) je po odpovedanih koncertih na Dunaju na družbenih omrežjih utihnila. Po natanko enem tednu, odkar so zaradi strahu pred terorističnim napadom odpovedali koncerte na Dunaju, ni naredila niti ene same objave.

Glasbenica bi morala na stadionu Ernst Happel nastopiti tri večere zapored, a je 24 ur pred koncertom skoraj 200.000 oboževalcev izvedelo, da svoje najljubše zvezdnice ne bodo mogli videti in poslušati. Bolj veseli so bili oboževalci v Londonu, ki bodo, kot kaže, od jutri dalje uživali v njenih uspešnicah.

Zbiranje okoli stadiona pred koncertom je prepovedano. FOTO: Mina Kim Reuters

To je njena zadnja objava na družbenem omrežju Instagram.

In medtem ko milijoni oboževalcev čakajo na njen komentar o odpovedi dunajskih koncertov, bo Taylor jutri začela serijo petih razprodanih koncertov na stadionu Wembley, ki so na sporedu od 15. do 20. avgusta.

Sproščena zabava

Daily Mail poroča, da je glasbenica pred londonskimi koncerti v torek zvečer priredila sproščeno zabavo za svojo 200-člansko ekipo.

»Taylor je ena najbolj radodarnih pop zvezd na svetu in je priredila to zabavo, da bi se zahvalila svoji ekipi za njihovo trdo delo. Za noč je najela Annabel's in postavila brezplačen bar. Bila je odlična noč in vsi so cenili njen trud. Jutri se bo vrnila na težke priprave za prvo noč na Wembleyju,« je povedal vir.

Oboževalci se veselijo koncertov. FOTO: Elisabeth Mandl Reuters

In medtem ko je zvezdnica imela generalko pred nastopom, so oboževalce obvestili, da se jim je prepovedano zbirati okoli stadiona. »Nihče ne sme stati pred nobenim vhodom ali na olimpijskih stopnicah pred stadionom,« poroča Variety in dodaja, da bodo ljudje brez vstopnic pozvani, naj »nadaljujejo«.

Poleg tega bodo obiskovalci koncerta z vstopnicami na stadion spustili prej kot običajno, z začetkom ob 15.30, poroča 24sata.hr.