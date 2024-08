Slovenski oboževalci Taylor Swift obupani: na te koncerte so čakali celo leto

Na tisoče policistov na ulicah, oboževalci Taylor Swift jokajo, radikalna desnica nori: »V kaj se je spremenila ta država?!«

V sredo, 7. avgusta, pozno zvečer so bili organizatorji koncertov Taylor Swift na Dunaju prisiljeni odpovedati vse nastope slavne ameriške pevke, piše avstrijski Heute. Na dan so namreč prišli načrti teroristov, ki so predvidevali napad na enem od koncertov.

»Koncerti Eras Tour na Dunaju so bili odpovedani, potem ko so vladni uradniki potrdili, da je bil načrtovan teroristični napad. Ne preostane nam drugega, kot da zaradi varnosti obiskovalcev odpovemo vse tri datume. Vsem, ki so kupili vstopnice, bomo v naslednjih 10 delovnih dneh samodejno vrnili denar. « je zapisano v uradnem obvestilu.

Šok, ki ga niso pričakovali

Kot že rečeno so se sanje številnih Slovencev, ki so celo leto nestrpno čakali, da bodo v teh dneh končno videli svojo ikono Taylor Swift, tik pred koncerti razbile na tisoče koščkov.

Organizatorji so novico o odpovedi vseh treh načrtovanih koncertov sporočili v sredo zvečer in na družabnih omrežjih se je eksplodiralo. »Ne glede na to, ali si oboževalec ali ne, ali razumeš ali ne, so nekateri s komentarji, ki jih berem na spletu, šli predaleč, ko pravijo, da za kaj drugega ta glasba niti ni,« je dejal M. A., naš bralec in oboževalec pevke, ki je imel to srečo, da si je v okviru evropske turneje že ogledal dva njena koncerta. V pogovoru za Slovenske novice je povedal, da ga žalosti, da nekateri tako mislijo, saj je dejstvo, da bi se morali na Dunaju odviti trije koncerti in da je bilo na Dunaj namenjenih veliko Slovencev. »Očitno je, da naj bi res šlo za teroristični napad. Na in pred stadionom bi bilo več kot četrt milijona ljudi, kar pomeni, da bi bil tam zagotovo nekdo, ki ga poznate, zato se mi zdi grozno, da to privoščijo nekomu samo zato, ker posluša takšno glasbo.«

Naš bralec je dejal, da je bil sam že na treh koncertih ameriške zvezdnice in da mu je resnično težko za vse, ki so se celo leto veselili in nestrpno čakali te koncerte. »Mislim, da je v vsej svoji karieri odpovedala samo dva koncerta, zato je to še toliko večji šok za vse.«

