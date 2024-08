Vrača se priljubljena britanska skupina

Po 16. letih se vrača skupina Oasis. Brata Noel in Liam Gallagher sta potrdila, da se je ponovno zbrala priljubljena britanska zasedba, ki bo naslednje leto nastopila na 14. koncertih po Veliki Britaniji in Irski.

»Zvezde so se poklopile in čakanja je konec. Pridite in se prepričajte,« so na spletni strani skupine zapisali njeni člani ter najavili koncerte v Cardiffu, Manchestru, Londonu, Edinburgu in Dublinu, piše CNN.

»To je to, dogaja se,« sta na omrežju X potrdila Noel in Liam.

Skupina je razpadla zaradi odnosov med njima. Konec avgusta 2009 je kljub napovedanemu koncertu v Parizu Noel zapustil ostale člane, 15 let so prijatelji in drugi bližnji skušali prepričati brata, naj zakopljeta bojno sekiro in nadaljujeta z glasbenim ustvarjanjem.

»Liam in Noel spet govorita in skupina se bo zagotovo znova zbrala. Preteklo je dovolj časa in stvari so znova na svojem mestu.

Leta je Liamova zaročenka Debbie skušala prepričati brata, naj se spravita, tretji brat Paul je ostal prijatelj z obema in zadnje čase se je tudi on trudil v to smer.

Zdi se, da se je trud izplačal,« je pred novico, da se Oasis vrača na odre, povedal vir.

Prav naslednje leto bo preteklo 30 let od izdaje prvega albuma skupine, ki je pod naslovom “(What’s the Story) Morning Glory?” izšel leta 1995.