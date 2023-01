Z divjim veseljačenjem znani rocker zapravil zakon (FOTO)

Noelu Gallagherju, ki je bil prva kitara in glavni tekstopisec britanskega rockerskega benda Oasis, in Sari MacDonald je po 22 letih ljubezni odzvonilo. Že več mesecev naj bi med bivšima zaljubljencema škripalo, še zadnji žebelj v krsto njunega zakona pa naj bi zabilo Noelovo divje veseljačenje in popivanje na glasbenem festivalu Glastonbury minulo poletje. »Med njima že dlje ni bilo vse v redu, njuni prijatelji pa mislijo, da je sodu izbilo dno to, da je Noel povsem podivjal na Glastonburyju.«

Po 22 letih, od katerih sta bila 12 let poročena, se Noel in Sara ločujeta. FOTO: Bsp Syndication/x17online.com

Zaljubila sta se pred 22 leti. Za Noela je bila to celo ljubezen na prvi pogled, ki ga je kot strela z jasnega usekala, ko je temnolaso škotsko publicistko leta 2000 spoznal v baru na Ibizi, od koder sta se proti mestu nato odpravila v istem taksiju.

»Prosil sem jo za telefonsko številko, listek s cifro pa sem nato stiskal k sebi, kot bi bila sveta relikvija,« se je spomnil tistega usodnega trenutka, ko je očitno tudi pozabil, da je še vedno poročen z Meg Mathews. Od te se je nato v roku slabega leta že ločil, zaradi česar se je na Saro tedaj s prstom kazalo kot na razdiralko zakona, čeprav je Noel zatrdil, da Meg nikoli ni bil nezvest. Res ali ne, srce ga je v vsakem primeru vleklo k Sari, s katero sta se zapletla v romanco nemudoma po razhodu z Meg. Že kaj hitro pa je počilo tudi med njima, saj sta se leta 2002 za krajši čas razšla. V Sarinih očeh je bil glasbenik namreč še vedno velik otrok, »preotročji je, da bi se poročil in imel otroke«. A očitno jima je ta nesoglasja uspelo zgladiti in sta se po dobrem desetletju ljubezni na koruzi, ki sta jo okronala tudi s sinovoma Donovanom in Sonnyjem, junija 2011 poročila v intimni poročni ceremoniji.

Vsako razmerje ima vzpone in padce. Nedvomno je to držalo tudi za Noela in Saro, a po tem zadnjem težavnem obdobju se nista več pobrala. Zagnala sta ločitveno kolesje, glasbenik se je menda že odselil iz njihovega družinskega doma, še vedno pa ju povezujeta sinova, ki sta njuna prioriteta, kot sta dejala. V podrobnosti ločitve se sicer nista spuščala, a Sari naj bi, kot rečeno, dokončno prekipelo zaradi Noelovega popivanja na Glastonburyju.

Med pandemskim zaprtjem se je glasbenik odrekel alkoholu, a ta ga je poleti spet premamil.

»Do šestih zjutraj je norel in popival s svojimi slavnimi prijatelji, kot je Rita Ora,« delček tega pa je tedaj celo dokumentiral s selfiejem z Bruceem Springsteenom, Stello McCartney in Kate Moss. In za piko na i je brez dlake na jeziku priznal, da je bil nažgan kot klada in da naslednji dan za živo glavo ne bi bil sposoben nastopati.

Po sobotnem nastopu na Glastonburyju si je privoščil divjo zabavo. FOTO: Osebni arhiv