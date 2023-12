Veselje s harmoniko. Na odru tudi osemletni Jurij (FOTO)

V Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju je bil že osmi koncert Veselje s harmoniko v organizaciji znanega harmonikarja Janeza Lekšeta, ki ima že nekaj let na svojem domu zasebno glasbeno šolo harmonike DiaTon. Zaradi epidemije covida-19 koncerta nekaj časa ni bilo, zato so obiskovalci nanj letos nestrpno čakali.

Za začetek so Janezovi harmonikarji zaigrali Slakovo V dolini tihi. Nastopajoči so bili skozi celotno prireditev vseskozi na odru in so igrali skladbe kot harmonikarski orkester, tudi skupaj z gosti.

Z gosti

Tudi Mladi Dolenjci so bili v Šentjerneju.

Številni obiskovalci so navdušeno prisluhnili tudi Krimskim lisjakom, ansamblu Glas, Užitek in Mladim Dolenjcem, posebnih ovacij je bil deležen gost Silvo Pliberšek. V duetih so zvenele melodije Žarek sreče, Ljubezen je večna zvezda, Oj, zemljica, Nocoj je druga rekla mi.

Posebno ganljivo je bilo, ko je osemletni sin Jurij z Janezom zapel pesem Kje si, očka moj. Program je povezoval znani Dolenjec Slavko Podboj, Janezov dolgoletni prijatelj, ter obiskovalce dodobra nasmejal. Pri sklepni skladbi Ne pozabi domovine so bili vsi obiskovalci v dvorani in so zapeli skupaj z nastopajočimi.

»Vzdušje ob tej pesmi je bilo res izjemno. Občutil si lahko pripadnost domovini in velik ponos,« je ob koncu strnil misli Janez Lekše, ki je poskrbel za zvrhano mero odlične domače glase s pridihom humorja in dobre volje.