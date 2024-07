V begu pred živimi mrtveci

Po Angliji se je ponovno začel širiti nevaren smrtonosni virus, ki ljudi že ob stiku z najmanjšo kapljico okužene krvi ali sline spremeni v podivjane pošasti, ki jih žene morilski, psihotični bes. Ali, preprosteje, v krvoločne zombije, ki se že z nečloveško hitrostjo premikajo proti enemu samemu cilju: svoji naslednji človeški žrtvi. Na angleško podeželje so v prvih julijskih dneh namreč začeli prihajati velikanski tovornjaki hollywoodske produkcije in med domačini sprva zanetili vznemirjeno radovednost, ta pa se je spremenila v navdušenje, ko so skrivnosti prišli do dna.

»To je povsem neresnično. V mojem domačem mestecu eden mojih najljubših režiserjev snema eno mojih najljubših franšiz!« je skoraj v transu dejal prebivalec Rothburyja, ko je oskarjevec Danny Boyle v njegovih koncih začel snemati postapokaliptično zombijevsko srhljivko 28 let pozneje (28 Years Later), ki je nadaljevanje megauspešne srhljivke 28 dni pozneje iz leta 2003 in nato še njenega nadaljevanja 28 tednov pozneje, ki je v kina prišlo štiri leta pozneje.

Zombijevski srhljivki se je v njenem tretjem nadaljevanju pridružila Jodie Comer. FOTO: Press

Da nas bo ponovno obnorela zombijevska vročica, ki jo je Boyle prvič zanetil že pred dobrima dvema desetletjema, se je začelo govoriti že na začetku leta. A tedaj o prihajajočih 28 let pozneje ni bilo znanega skoraj nič, izvzemši to, da bosta pri njih moči vnovič združila Boyle in pisec Alex Garland, ki se je podpisal že pod scenarij filma 28 dni pozneje. Šepetalo se je tudi, da bi znal pred kamere stopiti Cillian Murphy, ki mu je prav original iz leta 2003 odprl vrata v svet filma, a potrjeno ni bilo nikoli nič. Do sedaj.

Izjema, ki potrjuje to pravilo

Pred zombiji, ki grizejo skozi panične množice ljudi, bo ponovno v diru za življenje tekel Murphy, v tem boju za preživetje pa se mu bo pridružila tudi Jodie Comer. »Danny je izjemno samozavesten, inovativen, ve, kaj želi. Izjemno je delati z nekom takim,« je dejala Jodie in nadaljevala, da se še vedno spomni, kako je bilo, ko je pred desetletjema prvič videla film 28 dni pozneje. »Šokiralo me je, kako je bil zakoreninjen v resničnosti. Med vrsticami je pripovedoval o tem, kako kot vrsta izkoriščamo vse okoli sebe, pripovedoval je o tem, kako se ljudje odzivamo, govoril o našem vedenju. V njem je bilo ogromno čustvene resnice. In podobno sem čutila, ko sem brala scenarij za ta film.«

Cillian Murphy se vrača k enemu svojih najboljših likov, Jimu. FOTO: Promocijsko gradivo

Murphy pa je dejal, da četudi svojih filmov nikoli ne gleda, je 28 dni pozneje izjema, ki potrjuje to pravilo. »Vedno ga gledam okoli dneva čarovnic. Pokazal sem ga svojim otrokom. Resnično je bil nekaj posebnega. In še vedno je, tudi dobrih 20 let pozneje.« Zato je z veseljem spet stopil v čevlje Jima, ki je v originalu tik pred izbruhom padel v komo in se nato zbudil v postapokaliptični Angliji, ko je virus že uničil življenje, kot ga je poznal. Ob Murphyju in Comerjevi so del igralske ekipe še Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Erin Kellyman in Jack O'Connell.