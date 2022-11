Uroš in Tjaša Steklasa napovedujeta novo obdobje (VIDEO)

Leto, ki je za Urošem in Tjašo, je bilo uspešno, hkrati pa zelo pestro. Novembra 2021 sta se razveselila hčerkice Lori in tako prvič postala očka in mamica. Kljub neprespanim nočem in privajanju na nove življenjske vloge pa Uroš in Tjaša nista pozabila na glasbo in svoje oboževalce. Kmalu bosta zaključila letošnjo sezono koncertov, v sklopu katere pa je bil čisto vsak koncert razprodan, zato v zahvalo vsem, ki ju na njuni poti spremljajo, poklanjata novo pesem in videospot z naslovom S tabo upam si letet'.

Pod melodijo in besedilo se tokrat podpisuje Uroš, aranžma pa je delo Jeana Markiča. Tjaša, ki je septembra letos diplomirala, je pustila svojo redno službo kot učiteljica otrok s posebnimi potrebami in postala samostojna podjetnica. Nova skladba in videospot sta prvi korak k novemu obdobju njunih življenj.

»Zdaj je čas, da svoje življenje popolnoma posvetim glasbi in družini. To me osrečuje in to si želim početi vse življenje,« je o velikem koraku povedala Tjaša, ki si želi, da glasba nekoč v celoti postane poklic obeh zakoncev. Uroš in Tjaša sta širši publiki znana po ljubezenskih skladbah z močnim besedilom. Pravita, da sta hvaležna, da lahko življenje preživljata drug ob drugem in da si stojita ob strani tako v dobrem kot slabem. »Vedno sva veliko dala na besedila pesmi, tokrat pa sva šla še korak dlje,« še povesta zakonca.