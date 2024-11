Umrl je avtor ene najbolj znanih pesmi vseh časov

V starosti 95 let je umrl skladatelj in pevec Charles Dumont, avtor pesmi Non, je ne regrette rien, ki jo je pela Edith Piaf.

Sodeloval je tudi z ameriško pevko Barbro Streisand in francosko-italijansko zvezdnico iz 60. let prejšnjega stoletja Dalido. Umrl je po dolgi bolezni na svojem domu.

Francoska ministrica za kulturo Rachida Dati je Dumonta označila za »veliko osebnost francoskega šansona«.

»Mati me je rodila, a Edith Piaf me je privedla v svet,« je Dumont povedal v intervjuju za AFP leta 2015. Zanj je to srečanje pomenilo začetek plodnega sodelovanja s Piafovo, za katero je ustvaril več kot 30 pesmi.

Charles Dumont je na odru nazadnje nastopil leta 2019 v Parizu.