Drama pred začetkom snemanja priljubljene serije

Konec marca se je na Netflix končno vrnila zgodovinska vročična romanca Bridgerton. In četudi so kritiki drugo sezono sprejeli z manj navdušenja, je tudi ljubezenska zgodba, ki se je rojevala med vikontom Anthonyjem Bridgertonom in eksotično ter samovoljno Kate Sharma, zasvojila gledalce. Tako brez senčice dvoma pripovedujejo številke, saj se je ob premiernem koncu tedna zavihtela na prvo mesto gledanosti v kar 92 državah (izmed 93 držav, kjer je možno gledati Netflix), podrla pa je tudi vse rekorde v številu ur gledanosti serij v angleškem jeziku. Nekoliko slabši sprejem kritikov gor ali dol, pri Netflixu so si vnovič lahko čestitali. A ob tem nikakor ne počivajo na lovorikah, ampak so napovedali že tretjo in četrto sezono, lotili pa so se tudi predzgodbe televizijske serije Bridgerton, ki pa v nasprotju s serijsko franšizo ne bo usmerila glavnih žarometov v plemiško rodbino Bridgerton, ampak nas bo popeljala še nekaj desetletij nazaj in razgalila življenje, ljubezen in vzpon kraljice Charlotte.

Anonimna linija

V obeh sezonah je bila kraljica Charlotte v podobi temnopolte igralke Golde Rosheuvel tista, ki je nekoliko usmerjala ljubezenske niti, ko je ob vsakokratni predstavitvi debitantk na dvoru izbrala diamant družabne sezone plemiškega Londona. A četudi se je ukvarjala z govoricami in spletkarila, je njena zasebnost gledalcem ostajala uganka. A prav ta bo zdaj zvezda prihajajoče predserije – za zdaj še brez naslova –, ki bi znala priti na male zaslone že prihodnjo pomlad. Kamere bodo namreč sledile mladi Charlotti, ki jo bo upodobila India Amarteifio, ki jo proti njeni volji in željam zaročijo s sicer čednim, a nekoliko skrivnostnim mladim angleškim kraljem Georgeem. A bo mlada Charlotte vsem kmalu pokazala, da ni to, kar je kraljeva družina pričakovala, da je. »Sledili bomo njenemu vzponu na prestol, njeni epski ljubezenski zgodbi in korenitemu družbenemu premiku, ki sledi, ko zasede prestol.« Zgodba pa bo razkrila tudi, kako se med kraljico in lady Danbury, ki jo v mladi verziji igra Arsema Thomas, spletejo tesne vezi.

V središču bo kraljičina zgodba, a razkrito bo tudi precej iz življenja mladih lady Danbury in lady Bridgerton. FOTO: Osebni Arhiv

Tudi predzgodba obljublja spletke, dvorjenje in kraljevsko dramo. A še preden bo to zaživelo na filmskem traku, se prava drama odvija za ugasnjenimi kamerami. Snemanje se je komaj dobro začelo, ustvarjalci serije pa so zaradi nadlegovanja in trpinčenja vrgli na cesto Dava Arrowsmitha, umetniškega vodjo, ki je sicer zaslužen za razkošna snemalna prizorišča, ki so nas preselila v London z začetka 19. stoletja. S svojim vedenjem naj bi namreč krepko prekoračil mejo sprejemljivega, zaradi česar so na snemanju vzpostavili posebno telefonsko linijo, ki je omogočala (anonimne) pritožbe. »Bilo je kar precej težav in nekaj članov snemalne ekipe je razkrilo pomisleke in orisalo nekaj incidentov.« Kakšnih, ni znano, a očitno so bile pritožbe tako skrb vzbujajoče, da so Arrowsmitha odpustili.