To je razlog, da so se na enem mestu zbrale slovenske legende in rock ikone (FOTO)

Rock Radio je ob 10. obletnici svojega delovanja organiziral rock dogodek, ki je napolnil Media Center v Ljubljani. Razprodani koncert, na katerega so vabili s sloganom »Z nami bodo čisto vsi«, je prvič v zgodovini združil največje slovenske rock instrumentaliste v ekskluzivnem Rock Radio All Star Bandu. Virtuozi, kot so Bor Zuljan in Tadej Košir na kitari, Marko Soršak - Soki na bobnih, Nejc Škofic na klaviaturah in Jani Hace na bas kitari, so skupaj ustvarili čarobne rock melodije.

Slovenske legende in rock ikone

Za neponovljivo vzdušje je poskrbela cela vrsta znanih slovenskih vokalistov, od rock ikon, kot so Tomi Meglič, Tokac, Borut Marolt, Neisha, Jernej Dirnbek, Tone Kregar, Sergej Škofljanec, Gregor Skočir in Hamo, do mlajšega vala s Štrasom, Mašo Bogataj, Tinetom Matjašičem in Manco Trampuš. Manjkale niso niti rock legende Pero Lovšin, Vlado Poredoš in Matjaž Jelen, ki so se pridružili na odru Rock Radiu All Star in na ta način proslavili deset let neprekinjenega rocka.

Pevec Siddharte Tomi Meglič, ki je med drugim na odru skupaj z Neisho odpel uspešnico Platina, je po koncertu povedal: »Čestitam Rock Radiu za izjemno idejo in uspešnih 10 let. Upam da se vidimo naslednje leto na 11-ki«.