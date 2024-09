To je čakala Slovenija: Vroča Natalija Verboten z Jernejem Kuntnerjem in to v kopalkah (FOTO in VIDEO)

Natalija Verboten se vrača v obdobje, ki jo je zaznamovalo. Priljubljena pevka med poslušalce pošilja skladbo z naslovom »Amore mio«, s katero napoveduje vrnitev v obdobje igrivih ritmov in šaljivih besedil.

»Zbudila se je! Tista navihana Natalija. Ja, tista, ki se je z Liziko v Rdečem ferrariju peljala Zate na Triglav mimo Dveh policajev. Vstala sem, spakirala kopalke, štrudl in še nekoga...!«, je pevka sporočila prek družbenih omrežij.

Vroče snemanje videospota z Jernejem Kuntnerjem

Za sklado je že nastal tudi videospot, v katerem se je po sedemnajstih letih pojavil nekdo, ki Natalijo na njeni glasbeni poti spremlja že praktično od samega začetka.

Jernej Kuntner in Natalija Verboten. FOTO: Neovisuals

»To je že četrti videospot v katerem sodelujeva z Jernejem Kuntnerjem. Prvič leta 2000 za pesem »Rdeč ferrari«, potem še Zate na Triglav in nazadnje Obriši sline leta 2007, sedaj pa po 17 letih spet v Amore mio.« To je tudi prvi videospot, v katerem so bila zaradi dodatna oblačila odveč. »Ja, to je bilo najbolj vroče snemanje do sedaj, saj je bilo takrat v kampu Straško na Pagu 34 stopinj, zato je to moj prvi videospot, ki sem ga posnela v kopalkah.«

Natalija Verboten. FOTO: Neovisuals