Natalija Verboten se je opogumila! Po 27 letih je prvič storila to

Natalija Verboten, ki je z možem pred nekaj dnevi praznovala 16. obletnico poroke, zdaj obeležuje še eno pomembno prelomnico, in sicer se je prvič pred kamero, za videospot, pojavila v kopalkah!

»Dragi moji, zgodilo se je! Po 27 letih na glasbeni sceni in 28 posnetih spotih sem končno zbrala pogum in PRVIČ skočila v kopalke za svoj videospot,« je zapisala v objavi na Instagramu in hkrati napovedala izid nove pesmi z naslovom Amore Mio.

Verbotnova pa ni prvič javno pokazala svoje čudovite postave, saj je na družbenih omrežjih že večkrat objavila fotografije z morja.

