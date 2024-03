Težave za hrvaškega izvajalca, enega od favoritev Evrovizije! Oglasil se je DJ, skladba v preiskavi

Zgodba o domnevnem plagiatorstvu hrvaškega izvajalca znanega kot Baby Lasagna, ki je s skladbo Rim Tim Tagi Dim zmagal na Dori, se nadaljuje. Španski X profil Espace, posvečen Pesmi Evrovizije, je govoril z DJ-jem Adrianom de la Vego, ki jim je razkril, da preiskuje vprašanje avtorskih pravic.

»Adrián de la Vega je stopil v stik z nami in povedal, da preiskuje vprašanje avtorskih pravic s strokovnjakom za to temo. Glede na to, kar nam je povedal, je bil ta del vzorec, ki ga je vložil v skladu s svojimi avtorskimi pravicami. Obveščali vas bomo,« se glasi zapis na profil Espace, ki so ga posredovali še nekateri portali, ki se ukvarjajo z omenjenim glasbenim tekmovanjem.

Spomnimo, da je pesem Espectro DJ Adriana De La Vege uporabila enak glasbeni vzorec kot ga je slišati v pesmi Baby Lasagne. Gre za glasbeni vzorec, vzet iz Splice, strani, s katere producenti po vsem svetu prenašajo vzorce in ti vzorci, če redno plačujete naročnino, postanejo vaši.