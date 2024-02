Ste videli, koga pošilja Hrvaška na Evrovizijo? »Demonizem. Fuj.«

Baby Lasagna je glasbenik, ki bo Hrvaško zastopal na Pesmi Evrovizije. Drugo mesto je, po glasovih občinstva in žirije, zasedel Vinko s pesmijo Lažnive oči, tretje pa Let 3. Zadnji je bil Saša Lozar.

»Hvala vsem za glasovanje,« je po zmagi dejal malce zmedeni glasbenik, čigar pesem je naslovljena Rim Tim Tagi Dim. »Vedno sem imel odnos – ni konec, dokler ni konec. Nisem razmišljal o zmagi ali o čem drugem, pomembno je bilo, da dam vse od sebe,« je dejal. Nato je še enkrat izvedel zmagovalno pesem, poroča index.hr.

Za zmago na Dori se je sicer potegovalo 16 glasbenikov, med drugim Lana Mandarić, Stefany, Let 3, Vatra, Marcela in drugi.

Glasovi občinstva

Zmagoslavna pesem je prejela kar 247 točk občinstva, na drugem mestu po tem kriteriju pa se je znašel Alen Djuras s 27 točkami. Let 3 so od občinstva dobili 24 točk, Vinko pa 23.

Občinstvo je sicer oddalo skoraj 180.000 glasov. Pesmi so bile točkovane glede na odstotek skupnega števila televotinga, sorazmerno z odstotkom, ki ga je posamezna pesem prejela od žirije.

Lazanja najprej tudi glede na žirijo

Baby Lasagna je bil prvi tudi po glasovih strokovnjakov. Glasovali so člani žirije iz Zagreba, Splita, z Reke in iz Osijeka ter štirje mednarodni člani iz Italije, Nemčije, Ukrajine in Islandije. Zmagovalec je skupno prejel 74 točk žirije, drugouvrščeni Vinko pa 59.

Prijavil se je kot rezerva

Glasbenik, ki je Hrvaško postavil na tretje mesto na evrovizijskih stavnicah, se je na tekmovanje prijavil po naključju. Žirija HRT ga na Dori sploh ni želela, prijavil se je kot rezerva z zdaj zmagovalno pesmijo Rim Tim Tagi Dim.

Izbor so zaznamovale tehnične težave, en nastop je zamujal, nekateri gledalci pa so se pritoževali, da njihovi glasovi (sporočila in klici) niso bili poslani.

Nogometaš ogorčen

Dejan Lovren, hrvaški nogometaš, ki igra za francoski klub Lyon, je izgubil živce in se na instagramu burno odzval na zmagovalca letošnje Dore: »Demonizem. Fuj,« je zapisal na zgodbi, poroča Jutarnji list.

Zgodba na instagramu, ki jo je objavil Dejan Lovren. FOTO: Zajem Zaslona

Kljub navdušenju publike in odzivom na zmagovalca po družbenih omrežjih pesem in nastop mladega istrskega glasbenika nista navdušila Dejana Lovrena, slovitega branilca hrvaške nogometne reprezentance: »Prepričali so vas, da ste glasovali za ta demonizem. Fuj,« je na instagramu zapisal branilec Lyona ob videu Baby Lasagne.