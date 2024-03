Saj ni res, pa je: evrovizijske stavnice napovedujejo zmago Hrvaški

Hrvaški glasbenik Baby Lasagna je osvojil Evropo. S skladbo Rim Tim Tagi Dim je tako prevzel evrovizijske navdušence, da mu uradne stavnice napovedujejo celo zmago. Ja, prav ste prebrali. Marko Purišić, ki si je nadel umetniško ime Baby Lasagna, se je zavihtel na sam vrh lestvice eurovisionworld.com, na drugem mestu pa mu za ovratnik diha Ukrajina.

»Zgodilo se je nekaj norega. Mislim, da še nisem dojel, kaj se je pravzaprav zgodilo. Hrvaška je prevzela vodstvo na evrovizijskih stavnicah. Kaj,« je preko družabnih omrežij sporočil Purišić.

Baby Lasagna se je na letošnjo Doro uvrstil kot rezerva, ko je izvajalka Zsa Zsa odpovedala svoje sodelovanje. Pesem je postala pravi hit že pred uradnim izborom. Pred izborom je bila Hrvaška na stavnicah na 32. mestu, po razglasitvi zmagovalca pa se je vse obrnilo na glavo.

Visoko uvrstitev tudi letos napovedujejo Ukrajini, ki jo bosta letos predstavljali Alyona Alyona in Jerry Heil. Na tretje, mestu je Islandija, čeprav Islandija svoje skladbe še ni izbrala. Islandija sicer ni edina, ki še ni izbrala svoje pesmi. Med te spadajo tudi Švedska, Armenija, Avstralija, Azerbajdžan, Srbija in Portugalska.

Kako pa kaže Sloveniji?

Slovenski predstavnici Raiven in njeni skladbi Veronika stavnice niso tako naklonjene. Uvrščajo jo namreč na 28. mesto.

A ekipa slovenske predstavnice ima vseeno kar nekaj razlogov za veselje. Uradni videospot je namreč na youtubeu presegel milijon ogledov. Pevka je trenutno sredi intenzivnih priprav za svoj nastop na Evroviziji. Ob tej priložnosti pa je izrazila svojo hvaležnost do vseh, ki so prispevali k uspehu videospota: »Zelo sem hvaležna za neverjetno podporo in ljubezen, ki sem ju prejela od oboževalcev, ekipe in vseh, ki so sodelovali pri tem projektu. Doseči milijon ogledov je za nas velik dosežek in motivacija za nadaljnje delo. Hvala vam!«