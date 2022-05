Tako je bilo v zakulisju snemanja z Joker Out (FOTO)

Turistična in glasbena industrija sta tisti panogi, ki sta v času epidemije in zaradi njenih posledic utrpeli največjo škodo, tako v izpadu prihodkov kot v možnosti poslovnega ustvarjanja. Prav zato je ena izmed največjih turističnih agencij v Sloveniji že drugo leto zapored k sodelovanju pri reklamni kampanji povabila slovenske glasbenike.

Po lanski nenavadni reklami, ki je dodobra prevetrila reklamne bloke in v kateri so sodelovali s punk rockerji Alo!Stari, so letos za glavne zvezde neobičajne in zanimive kampanje postavili mlade rockerje Joker Out, ki so med drugim prejemniki zlate piščali za izvajalce leta. Romantični poletni videospoti z glasbeno podlago pesmi Vem, da greš, ki ste jih zagotovo že zasledili na televiziji, so bili posneti v mrzlem aprilskem dnevu.

Najmlajša na setu se ni niti enkrat pritožila nad nizkimi temperaturami.

Mladi zvezdniki so bili nalogi kos kot pravi profesionalci, in četudi jih je zeblo do kosti, tega na posnetkih ni mogoče opaziti. Je pa vse sodelujoče na snemanju zasenčila pogumna triletnica, ki je svojo vlogo modela kljub nizkim temperaturam opravila z odliko in s širokim nasmeškom na obrazu.