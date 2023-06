Ta znana umetnica je praznovala na odru Cankarjevega doma (FOTO)

Laurie Anderson je znana po svojih večmedijskih predstavitvah, je umetnica, skladateljica, pesnica, fotografinja, filmska ustvarjalka, strokovnjakinja za elektroniko, vokalistka in inštrumentalistka. Kot ena najbolj drznih ustvarjalnih pionirk Amerike, ki je v osemdesetih letih dosegla svetovno slavo s skladbo O Superman ter z albumi Big Science, Mister Heartbreak in Home of the Brave, je z edinstveno umetniško vizijo navdušila občinstvo v Cankarjevem domu, kjer je na večernem koncertu združila elektroniko, glas, violino in večmedijske elemente.

Jure Longyka je kot velik ljubitelj glasbe, novinar in glasbeni urednik svojemu sinu Oskarju, danes uspešnemu violinistu, pustil prosto pot pri izbiri glasbe.

Njen najnovejši projekt, imenovan Let X=X, se osredotoča na zgodbe in vizualne upodobitve njenega kultnega albuma Big Science, obogatenega z novimi skladbami. Prav na njen 76. rojstni dan je občinstvo v Ljubljani, kamor se je vrnila že tretjič, imelo privilegij doživeti njen nastop. Za to posebno koncertno doživetje se je umetnica združila z enim najopaznejših newyorških džezovskih glasbenikov in skladateljev preteklega desetletja Stevenom Bernsteinom ter njegovo zasedbo SexMob, ki je že znana tudi na naših odrih. Skupaj so ustvarili edinstveno glasbeno izkušnjo, ki je občinstvo navdušila s svojo inovativnostjo in nepredvidljivostjo.

Janez Janša, nekdanji dolgoletni direktor zavoda Maska Ljubljana, je skupaj z vizualnim umetnikom Žigo Karižem užival v posebnem koncertu.