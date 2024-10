Številni glasbeniki žalujejo za Tonetom

V torek dopoldne so se na žalskem pokopališču svojci, prijatelji, znanci, nekdanji sodelavci in tudi glasbeniki poslovili od Toneta Vrabla, ki je kot novinar sodeloval tudi s Tribuno, Anteno, Našimi razgledi, Primorskimi novicami, Delom, Večerom, Kmečkim glasom, Stopom, Radiem Ljubljana ter številnimi lokalnimi mediji, upokojitev pa dočakal v medijski hiši NT&RC, kjer je v različnih obdobjih pokrival celotno celjsko območje.

Več kot 670 oddaj

Dvajset let je bil urednik za šport, pred upokojitvijo pa se je posvetil narodnozabavni glasbi, pisal je reportaže, intervjuje, radijske oddaje in podobno. Leta 1995 je napisal prvo knjigo Vitezi polk in valčkov: Zgodbe izpod Triglava, leta 1998 je izšla knjiga o slovenskem telovadcu Leonu Štuklju, Leon Štukelj – mož treh stoletij, pozneje je izdal še štiri, večino je posvetil tistemu, kar je počel najraje.

Tone Vrabl je tudi avtor knjige o Leonu Štuklju. FOTO: Osebni arhiv

Slovenija je izgubila velikega medijskega ustvarjalca in poznavalca slovenske domače glasbe.

Na eni prvih Noči Modrijanov na Dobrni FOTO: Osebni arhiv

Po njegovi zamisli se je začela na Radiu Celje vrteti oddaja Vrtiljak polk in valčkov, v kateri je gostil in predstavljal številne glasbenike, že znane in tudi mlade, ki so obetali, da bodo postali znani. Več kot 670 oddaj je pripravil, Klubu ljubiteljev Vrtiljaka polk in valčkov pa se je pridružilo prek 300 članov, ki so se, med drugim, udeleževali tudi koncertov narodnozabavne glasbe. Številne je vodil tudi sam, med njimi prireditev Pokaži, kaj znaš na Dobju pri Planini, kjer so prav tako nastopili številni glasbeni talenti, ki so danes znani širši javnosti. Tudi Vesele Štajerke, denimo.

In Modrijani, ki so se Vrablu poklonili s posebnim zapisom. »On je predlagal Noč Modrijanov, sodeloval je pri ustvarjanju prvih Noči, o nas je napisal tudi prvi članek v časopisu, z nami posnel prvo radijsko oddajo, v širši celjski regiji je bil prav on zaslužen za prepoznavnost nas, Modrijanov, in mnogo drugih ansamblov. Bil je človek, ki je nesebično spodbujal glasbenike, da so razvijali in lahko pokazali svoj talent. Ključen je bil pri celotni generaciji ansamblov, da so lahko poleteli v glasbeni svet. Zelo smo ga imeli radi in večno mu bomo hvaležni. Brez njega se številne lepe zgodbe in koncerti ne bi zgodili. Slovenija je izgubila velikega medijskega ustvarjalca in poznavalca slovenske domače glasbe. K njemu so z veseljem hodili vsi največji, Slavko Avsenik, Lojze Slak, Franc Mihelič, Franc Šegovc in drugi, k njemu smo se vedno radi vračali vsi njegovi glasbeni sinovi. Pogrešali te bomo. Tone, hvala za vse,« so zapisali Modrijani, ki mu bodo večno hvaležni.