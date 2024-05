Je pesem Baby Lasagne plagiat? Poslušajte in presodite sami (VIDEO)

Po koncu Evrovizije se je včeraj vrnil domov tudi hrvaški predstavnik, ki so mu vsi napovedovali zmago, a se je moral na koncu tekmovanja zadovoljiti z drugim mestom. Na zagrebškem Trgu so oboževalci Baby Lasagno sprejeli v popolni evforiji.

Sicer je Baby Lasagna z Rim Tim Tagi Dim velike simpatije pridobil tudi med samo produkcijsko ekipo Evrovizije. Na družabnih omrežjih so se namreč pojavili posnetki, ki kažejo spektakularno vzdušje v švedski areni in njihovo poplesavanje med Hrvatovim nastopom.

Na družbenih omrežjih pa so se po koncu Evrovizije začela pojavljati vprašanja manj prijetne narave, in sicer je metal skupina iz Švedske po imenu Pain ob videu zapisala spodnje vprašanje.

»V preteklih mesecih smo prejeli TONO e-poštnih sporočil, sporočil in komentarjev, ki so nam govorili, da pesem skupine Baby Lasagna zveni kot pesem skupine PAIN »Party In My Head«. Kaj misliš? Kljub temu je kul videti industrijsko vzdušje med najboljšima 2 na Evroviziji! «

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Ne. Baby Lasagna te ni kopiral. Melodije so popolnoma različne, sploh pa ne gre za isti žanr. Ljudje so začeli primerjati obe pesmi zaradi 'WOOOOAH'«, »Mešanica Pain, Rammstein in nekaj, česar se ne spomnim. Marko je tvoj oboževalec.«, »V zadnjih mesecih je bilo potrjeno, da ni kopija, zato pojdite po pomoč.«, »Zelo podobna, vendar sem užival v poslušanju te pesmi med toliko dolgočasnimi pesmimi. In 2. mesto je super, naslednje leto si na vrsti ti.«, »Smešno je, da poskušate pridobiti nekaj popularnosti na dejstvu, da je bil tako dober v finalu ... Zakaj tega niste objavili prej?«

