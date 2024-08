Slovenski raper vabi na igrišča (VIDEO)

Raper Nipke je idejo za svojo novo skladbo dobil čisto blizu, tako rekoč pred nosom. Namenil jo je mladim, ki jih nagovarja z besedami: »Gremo vsi pred blok!« Poziva jih, naj se odpravijo na igrišča, se več gibajo, družijo, povezujejo ter kakovostno odraščajo. Nipke se s skladbo Igrišča ne damo nostalgično spominja starejših generacij, ki so otroštvo preživljale na igriščih od jutra do večera, ter časov pred družbenimi omrežji in digitalnimi zasloni, ki so mlade priklenili nase, jih izolirali in povzročili številne izzive. Nipke je avtor besedila, producent in avtor glasbe pa je Damjan Jović. »Pesem sem napisal skozi svoje oči in svojo zgodbo, saj sem odraščal v blokovskem naselju, ki je le nekaj ulic oddaljeno od igrišča, kjer so snemali film, zato sva z Damjanom organsko začutila utrip in vse skupaj izrazila s svojo Draveljsko zgodbo,« pravi Nipke. »Ko otroštvo preživiš med bloki, je narediti takšno skladbo, kot bi delal soundtrack za svoje življenje. Film Igrišča ne damo! je zgodba o nas blokovcih in hvaležen sem, da sva dobila priložnost biti del nje,« je dodal Jović.

Pesem sem napisal skozi svoje oči in svojo zgodbo, saj sem odraščal v blokovskem naselju.

Videospot je posnet na sedmih igriščih po vsej Sloveniji, ki so bila izbrana v natečaju prijavljanja igrišč, ki jih ljudje ne dajo, saj jim veliko pomenijo: Brilejeva –​ Bullsi, Bratovševa ploščad, Šolsko igrišče OŠ Dob, Doživljajsko igrišče Mali Betnavski gozd, Skatepark Maribor, Odbojkarsko igrišče Koper in Modro igrišče Izola. Novi Nipkejev izdelek spremlja mladinski film režiserja Klemna Dvornika, ki v kina prihaja 5. septembra in pripoveduje zgodbo o dvanajstletnih skejterjih, ki se odločijo rešiti svoje priljubljeno igrišče pred rušenjem in gradnjo parkirišča.

Priljubljeni raper je avtor besedila. FOTO: osebni arhiv

Videospot prav tako zaokrožuje promocijsko kampanjo #GibanjeZaGibanje, ki je nastala na pobudo ustvarjalcev filma v sodelovanju s kreativnim studiem Trampolin in raperjem. Kampanji #GibanjeZaGibanje, s katero želijo mladino spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa, se je pridružila še Zveza prijateljev mladine Slovenije. Menijo, da ravno zapiranje igrišč posredno poglablja socialne razlike v skupnostih, med prikrajšanimi pa se kopičijo nezadovoljstvo in številne stiske.