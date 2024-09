Slovenski pevec nastopil v hollywoodski uspešnici, v kateri igrata superzvezdnika (VIDEO)

Mladi slovenski glasbenik Jaka Hliš si utira pot na glasbeni sceni. Pred kratkim pa se mu je ponudila priložnost, kakršne niti v sanjah ni pričakoval, zato jo je sprejel z obema rokama. Zaigral je v manjši vlogi v novem filmu The Union, v katerem igrata hollywoodska superzvezdnika Mark Wahlberg in Halle Berry. Jaka je dobil vlogo barmana. »Veselje do igranja me spremlja od nekdaj, zato sem priložnost za igranje takšnih in drugačnih vlog iskal v agencijah za kasting,« pravi.

Kakšne dolge igralske kariere sicer za seboj nima, ni pa čisto brez izkušenj. Sploh ne v vlogi barmana. »Igral sem ga tudi v slovenski seriji Ja, chef in prvem celovečercu Žige Kukoviča Gepack,« pravi. Snemanje hollywoodskega filma je potekalo v Sloveniji. »Lokaciji sta bili v Ljubljani, studijska, in v Piranu. Moje snemanje je trajalo tri dni,« pove.

Zvezdi filma, v katerem je igral Jaka, Halle Berry in Mark Wahlberg. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Izjemna izkušnja

»Vloga je označena kot vloga v ozadju oziroma stranska. Zame je bila to prva tako velika snemalna scena, ekipa in produkcija. Neverjetno je bilo videti, kako urno se celotna ekipa odzove za manjši popravek napake, za katero se zdi, da bi bila v končni produkciji težko opažena. V studiu je v razmiku 10 sekund lahko hrup zaradi dela vseh ekip naenkrat, v naslednjem trenutku pa vlada popolna tišina. Zanimivo se mi je zdelo na primer tudi, ko je režiser s snemalno ekipo ocenil, da je postavitev ogromne kamere na tirnicah, ki je bila meni do tedaj neznana, napačna za dobrih 30 cm. V naslednji sekundi je snemalna ekipa z vsemi asistenti planila v dir in razstavila kamero, ki resnično ni bila med najmanjšimi,« pove.

Neverjetno je bilo videti, kako hitro se celotna ekipa odzove za manjši popravek.

Barmana je igral že na dveh slovenskih snemanjih. FOTO: Osebni arhiv

Jaka je vedno v ospredje postavljal glasbo, in kot pravi, bo tako tudi naprej. Če pa se pojavi še kakšna igralska priložnost, toliko bolje. Doslej je poleg omenjenih vlog v Ja, chef in Gepacku posnel nekaj videospotov in reklam.

Na snemanju je med izvajanjem popravkov studijske ekipe poklepetal z različnimi člani ekipe, na hitro celo z Wahlbergom. »Moram priznati, občutek je zanimiv. Nikoli do zdaj nisem imel take priložnosti. Za sklepanje poznanstev je bilo manj časa, sem pa dobil priložnost za glasbeni nastop prek ljudi, ki sem jih na snemanju spoznal,« razkrije.

Vodni športi so med njegovimi najljubšimi kondicijskimi aktivnostmi. FOTO: Osebni arhiv

Že prej je bil navdušen nad Wahlbergovimi filmi. »Njegovi filmi so mi všeč. Dobra je na primer komedija Ted in pa akciji 2 na muhi z Denzelom Washingtonom in No Pain, No Gain.« Še bolj pri srcu pa mu je bila Berryjeva v Catwoman in filmu John Wick 3. »Z njima se nisem družil, sem ju pa videl čisto od blizu. Odkrito rečeno sta me oba presenetila. Tako eden kot drugi sta namreč višja v živo, kot je videti na filmskem platnu. Halle Berry je neverjetno gibčna, skupaj pa pričarata res pravo filmsko akcijo.«

Jaka, ki je igralsko pot začel z vlogami barmanov, bi zelo rad kdaj nastopil v kakšni akcijski vlogi. Naporov za takšen prizor in snemanj se ne bi ustrašil, saj je zaprisežen športnik.