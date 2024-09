Slovenska pevka jokala kot dež: »Bila je terapija za dušo, za katero nisem niti vedla, da jo rabim«

Britanska pevka Adele je z desetimi koncerti, ki jih je imela avgusta v Münchnu, poskrbela za nepozabna doživetja. Poročali smo, da sta bila na enem izmed teh koncertov Rebeka Dremelj in pevec Sebastian, enega pa si je ogledala še ena naša pevka, Eva Boto, ki ga je doživela zelo čustveno.

»To sem jaz, mala Evica, ki je včeraj jokala dobesedno ceeel koncert. In to zame ni bil samo koncert. Bila je terapija za dušo, za katero nisem niti vedla, da jo rabim. Bili so občutki, za katere nisem vedela, da obstajajo. Moje srce poka od hvaležnosti. @adele mi je inspiracija že od najstnišva, čutim pa, da sem šele včeraj dobro dojela vse emocije, ki jih da skozi pesmi. Mala Evica si spet dovoli sanjati in verjame, da najlepše šele prihaja. P.s. Za naval prihajajočih pesmi lahko krivite včerajšnji večer,« je zapisala priljubljena pevka. Verjamemo, da bodo navala prihajajoči pesmi njeni poslušalci zelo veseli.

Eva še zdaleč ni bila edina, ki je koncert doživela tako čustveno, ampak je bilo takšnih v množici veliko. Slovita britanska pevka ve, kako s svojimi skladbami pobožati duše svojih poslušalcev. Verjamemo, da je marsikateremu izmed njih žal, da so se Adelini spektakli v Münchnu že končali.

Eva je pred dnevi predstavila nov singel Moje zlato, v katerem se predstavlja kot avtorica glasbe.